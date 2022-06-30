Обещала вернуться: в Новосибирске две недели ищут без вести пропавшую школьницу

В Новосибирске вторую неделю ищут без вести пропавшую 14-летнюю девочку

16 июня 2022 года четырнадцатилетняя Кристина Зайцева ушла из дома в Кировском районе Новосибирска – поиски идут до сих пор, сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, девочка ушла в неизвестном направлении, но накануне позвонила родителям и пообещала вернуться домой. Поиски идут две недели. Школьницу разыскивают полицейские и поисковики. Приметы подростка: рост – 150 см, телосложение – нормальное, волосы – тёмно-русые, глаза – голубые. В день пропажи Кристина Зайцева надевала (предположительно) тёмную кофту и голубые укороченные джинсы. Всех, кто владеет какой-либо информацией о 14-летней девочке, просьба позвонить по номерам 8 (800) 700-54-53 или 112. Звонок бесплатный.

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