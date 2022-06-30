Повышение пенсий военным пенсионерам в 2022 году: назван процент индексации и дата

- сотрудникам Росгвардии
- сотрудникам органов внутренних дел (полицейским, пожарным, ФСБ, ФСИН и другим)
- всем, кто проходил военную службу
Госдума одобрила увеличение пенсий военным на 10% по указу президента РФ. Выплата после индексации должна прийти в первой декаде июля.
Также до 1 октября 2022 года военнослужащие будут получать доплату каждый месяц в размере 19,5% от уже установленной пенсии. К слову, с начала года они получали 8,6%. А 15,5% сверху начислят участникам ВОВ и их семьям. Денежное довольствие военных увеличат на 4%.
Как отмечали в Минобороны РФ, получивших ранение в боях военнослужащих могут оставить на службе, закрепив за ними право уйти в отставку по состоянию здоровья. Раньше негодных к службе увольняли, но сейчас им предлагают альтернативную работу.
Ветераны, награжденные наградами и уволенные по здоровью, ежемесячно получают пособие. Также выплаты предоставляются
Стоит отметить, пенсия начисляется в течение 10 дней после выхода военного на заслуженный отдых. В некоторых случаях её заверяют задним числом.
Кроме того, по старости (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин) военные получают пенсии по линии ПФР. Некоторые категории получают выплаты досрочно – это касается тех, кто работал на Севере или в тяжелых условиях. Получатель должен иметь минимальный стаж - 13 лет в этом году.