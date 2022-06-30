Повышение пенсий военным пенсионерам в 2022 году: назван процент индексации и дата

Военным пенсионерам с 1 июня 2022 года проиндексировали пенсии и уже следующие выплаты придут им с учетом перерасчета на новые цифры. Рассказываем, какая прибавка ожидает военнослужащих и когда поступят повышенные пенсии.

Какому проиндексируют военные пенсии: - сотрудникам Росгвардии - сотрудникам органов внутренних дел (полицейским, пожарным, ФСБ, ФСИН и другим) - всем, кто проходил военную службу Какой процент индексации в 2022 году: Госдума одобрила увеличение пенсий военным на 10% по указу президента РФ. Выплата после индексации должна прийти в первой декаде июля. Также до 1 октября 2022 года военнослужащие будут получать доплату каждый месяц в размере 19,5% от уже установленной пенсии. К слову, с начала года они получали 8,6%. А 15,5% сверху начислят участникам ВОВ и их семьям. Денежное довольствие военных увеличат на 4%. Что ещё изменится в жизни военных: Как отмечали в Минобороны РФ, получивших ранение в боях военнослужащих могут оставить на службе, закрепив за ними право уйти в отставку по состоянию здоровья. Раньше негодных к службе увольняли, но сейчас им предлагают альтернативную работу. Ветераны, награжденные наградами и уволенные по здоровью, ежемесячно получают пособие. Также выплаты предоставляются Стоит отметить, пенсия начисляется в течение 10 дней после выхода военного на заслуженный отдых. В некоторых случаях её заверяют задним числом. Кроме того, по старости (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин) военные получают пенсии по линии ПФР. Некоторые категории получают выплаты досрочно – это касается тех, кто работал на Севере или в тяжелых условиях. Получатель должен иметь минимальный стаж - 13 лет в этом году.

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