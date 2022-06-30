Ураган и грохот: новосибирцы рассказали, как пережили страшную ночь

Сильный ливень с грозой и ураганным ветром накрыл Новосибирск в ночь на 30 июня. Природная стихия не прошла без последствий и утром горожане рассказывают в соцсетях, как пережили эту страшную ночь.

«3/5. Из плюсов: громко, ярко: Из минусов: всего один цвет, фейерверк был лучше», - шутят новосибирцы. Фото: Нескучный Советский Штормовой ветер повалил деревья вдоль дорог и во дворах жилых домов. Жильцы улицы Добролюбова остались без электричества после того, как ураган оборвал провода. Линия электропередач заискрила, напоминая стихийный салют. Природные катаклизмы нарушили работу некоторых светофоров в мегаполисе, а также вынудили самолет до Толмачёво отправить на вынужденную посадку в Барнаул. Фото: Сергей Суров АСТ-54 «Так поступают всегда при грозе, и это правильно. Рад, что меня не было в этом самолете – это страшно, как пролетать мимо минного поля», - делятся сибиряки. Пожалуй, самым страшным явлением этой ночи было обрушение молнии на башенный кран. Верхушка конструкции приняла удар на себя.

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