Ураган и грохот: новосибирцы рассказали, как пережили страшную ночь

Ураган и грохот: новосибирцы рассказали, как пережили страшную ночь
Ураган и грохот: новосибирцы рассказали, как пережили страшную ночь
Вчера, 10:57ОбществоФото: Сергей Дорожкин / АСТ-54
Сильный ливень с грозой и ураганным ветром накрыл Новосибирск в ночь на 30 июня. Природная стихия не прошла без последствий и утром горожане рассказывают в соцсетях, как пережили эту страшную ночь.

«3/5. Из плюсов: громко, ярко: Из минусов: всего один цвет, фейерверк был лучше», - шутят новосибирцы.

Фото:Нескучный Советский

Штормовой ветер повалил деревья вдоль дорог и во дворах жилых домов. Жильцы улицы Добролюбова остались без электричества после того, как ураган оборвал провода. Линия электропередач заискрила, напоминая стихийный салют.

Природные катаклизмы нарушили работу некоторых светофоров в мегаполисе, а также вынудили самолет до Толмачёво отправить на вынужденную посадку в Барнаул.

Фото:Сергей СуровАСТ-54

«Так поступают всегда при грозе, и это правильно. Рад, что меня не было в этом самолете – это страшно, как пролетать мимо минного поля», - делятся сибиряки.

Пожалуй, самым страшным явлением этой ночи было обрушение молнии на башенный кран. Верхушка конструкции приняла удар на себя.

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