Ураган и грохот: новосибирцы рассказали, как пережили страшную ночь

«3/5. Из плюсов: громко, ярко: Из минусов: всего один цвет, фейерверк был лучше», - шутят новосибирцы.
Штормовой ветер повалил деревья вдоль дорог и во дворах жилых домов. Жильцы улицы Добролюбова остались без электричества после того, как ураган оборвал провода. Линия электропередач заискрила, напоминая стихийный салют.
Природные катаклизмы нарушили работу некоторых светофоров в мегаполисе, а также вынудили самолет до Толмачёво отправить на вынужденную посадку в Барнаул.
«Так поступают всегда при грозе, и это правильно. Рад, что меня не было в этом самолете – это страшно, как пролетать мимо минного поля», - делятся сибиряки.
Пожалуй, самым страшным явлением этой ночи было обрушение молнии на башенный кран. Верхушка конструкции приняла удар на себя.