В Новосибирске будут выделять 200 тысяч рублей на погребение погибших в спецоперации

В четверг, 30 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал документ о внесении изменений в муниципальные нормативные акты, касающиеся бюджетной помощи для организации захоронения. Теперь погибшие в ходе спецоперации на Украине приравнены к людям, имеющим особые заслуги перед государством и городом Новосибирском. Аналогичный статус получили военные, погибшие в ходе операции в Сирии.
"Родственники будут получать 100 тысяч рублей на погребение из бюджета и еще 100 тысяч на возведение памятника", - прокомментировал свое решение глава муниципалитета.
Накануне в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска стало известно, что в Первомайском районе семья погибшего военнослужащего была вынуждена самостоятельно оплатить захоронение на так называемом сервисном участке Инского кладбища.