Дети играют с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка

Дети играют с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка
Дети играют с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка
Вчера, 11:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске крысы заполонили аварийное здание общежития в Кировском районе. Дети относятся к ним, как к домашним питомцам – играют и берут на руки

Стая крыс оккупировала аварийное трехэтажное здание общежития по адресу Бурденко, 10 в Кировском районе Новосибирска. Постройка 1945 года относится к легендарному микрорайону Расточка, который возвели для рабочих завода расточных станков в середине прошлого века.

Как рассказывают местные жители, они уже настолько привыкли к соседству с полчищами грызунов, что воспринимают их как домашних питомцев. Дети играют со зверьками, гладят их и берут на руки. Сначала люди пытались бороться с крысами, но потом перестали – на место уничтоженных грызунов приходят новые.

Дом находится в ужасном состоянии - трубы прогнили, полы проваливаются, стены осыпаются. Он был признан аварийным еще в 2017 году, людей обещали расселить не позднее 2020, но до сих пор чиновники не могут назвать точную дату переезда, пишет портал Ом1.

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