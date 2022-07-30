Новое лекарство от COVID-19 появилось в России

Новое лекарство от COVID-19 появилось в России
Новое лекарство от COVID-19 появилось в России
Вчера, 19:02ОбществоФото: pxhere.com
В России снова растет число новых случаев заболевания COVID-19. Только в столице этот показатель увеличился в полтора раза с начала июля. Медики регистрируют при этом уже и более заразные вариации штамма омикрон. Однако наряду с этим разработан очередной современный препарат.

В большинстве случаев при диагнозе COVID-19 у пациентов сейчас почти отсутствуют какие-либо отличия от обычной ОРВИ как по клинической картине заболевания, так и по его протеканию. Это следует из заявления замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии при Роспотребнадзоре Натальи Пшеничной, сообщает transsibinfo.com.

При наличии какого-либо сопутствующего заболевания пациент страдает от тяжелой формы коронавирусной инфекции, и в таком случае требуется госпитализация. По-прежнему остается актуальной, таким образом, потребность в лекарственных средствах от COVID-19, подчеркивают специалисты.

Минздрав РФ зарегистрировал новое поколение медицинских препаратов, предотвращающих осложнения COVID-19. Специалисты создали «Скайвиру», в составе которой присутствуют ритонавир и нирматрелвир. По итогам клинических испытаний стало очевидным, что новый препарат весьма эффективен: риск протекания коронавируса в тяжелой форме с необходимостью госпитализировать пациента снижен на 86 процентов, выздоровление проходит быстрее, а вероятность постковидного синдрома — минимальная. «Скайвира» предусмотрена для амбулаторного лечения.

«Несмотря на некоторое затишье в динамике заболеваемости COVID-19, медицинское сообщество сходится во мнении, что SARS-CoV-2 в той или иной форме останется с нами навсегда», — отметила директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская.

Действие «Скайвиры» направлено на полную блокировку процессов репродукции вируса в клетках, и при этом препарат заметно замедляет действие протеазы, уточнили врачи. Лекарство отличается серьезной противовирусной активностью. В процессе клинических исследований выяснилось, что «Скайвира» обладает способностью успешно бороться со всеми вариациями SARS-CoV-2, которые были обнаружены ранее.

Новый препарат нужно принимать в течение пяти дней, но приступать к лечению им нужно сразу, как только поставили диагноз коронавирус. По словам технологов, разработка «Скайвиры» основывалась на новейших подходах к лечению коронавируса. Разовую дозу содержит одна таблетка.

Неутешительные прогнозы говорят о том, что в перспективе мы можем пережить еще более опасные пандемии: есть информация о дельтакроне и о ряде иных модификаций COVID-19. Поэтому врачи должны располагать различными эффективными лекарственными средствами для проведения эффективной этиотропной терапии.

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