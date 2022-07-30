Оставшийся без ноги после ДТП новосибирец обратился к главе СК Бастрыкину

Оставшийся без ноги после ДТП новосибирец обратился к главе СК Бастрыкину
Оставшийся без ноги после ДТП новосибирец обратился к главе СК Бастрыкину
Вчера, 17:11ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Роман Калугин лишился ноги после жестокого ДТП в 2021 году в Новосибирске. Однако уголовное дело не возбуждено до сих пор. Пострадавший был вынужден обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

«26 июля прошлого года произошло ДТП, меня сбила машина на пешеходной дороге. В результате аварии я потерял ногу. И мы вместе с юристом, Яровым Павлом Борисовичем, добиваемся того, чтобы возбудили уголовное дело, которое до сих пор не возбуждено. По какой причине, нам не известно, следователь нас не информирует,

написал в своем обращении к председателю СК Роман Калугин, слова цитирует «Прецедент».

После своего обращения к главе Следкома РФ мужчина надеется, что добьется наказания виновнику ДТП, из-за которого тот лишился ноги. Более подробно узнать историю Романа можно в материале Atas.info.

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