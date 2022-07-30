Отравилась картошкой по-фарнцузски: женщина из Новосибирска три дня сидела на унитазе

Женщина отравилась салатом из супермаркета в Новосибирске

Жительница Новосибирска отравилась покупным салатом и картошкой – готовые блюда она купила в супермаркете Октябрьского района Новосибирска. Об этом она рассказала на сайте отзывов «Фламп».

По словам сибирячки, она купила овощной салат и мясо по-французки в магазине на улице Вилюйская у НГПУ. Покупку она совершила 14 июля. После того, как женщина поела блюда, ей стало плохо. «Через 2 часа получила сильнейше отравление со всеми вытекающими симптомами! Дошло до антибиотиков... Три первых дня вообще был кошмар», поделилась покупательница. При этом руководство магазина никак не отреагировало на жалобу. Отметим, что это не единственное произошедшее отравление в этом районе. Студенты рассказали Atas.info, что часто покупают готовые блюда рядом с общежитием. Однако пару раз им становилось от них плохо. «В магазине «…» купила плов. Думала умру, мне было ужасно плохо. Даже скорую вызвала, сказали через пару дней все пройдет. Больше туда не хожу. Соседка моя тоже отравилась блюдом с селедкой какой-то», рассказала Atas.info студентка университета, живущая в общежитии.

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