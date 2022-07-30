Почему Яровое столь привлекательное для туристов из Новосибирска – смотрим цены

Расстояние от Новосибирска до Ярового примерно 400 километров. Большинство отдыхающих едут на своих автомобилях, что очень удобно. Цены там приемлемые, например, снять домик на небольшую компанию можно минимум за 2 тысячи рублей. Жительница Новосибирска Алёна, рассказала Atas.info, чем привлекателен отпуск в Яровом.
«Неделю назад приехала из Ярового, отдыхала компанией. Потратила около 25-30 тысяч на все. Мы снимали домик за 2500, друг оставался в номере (комнате) за 800 рублей. Еду я туда не первый год. Мне нравится природа, развлечения, которые там есть. Например, мы с мамой отлично прокатились на катамаранах за 300 рублей»,
поделилась с Atas.info сибирячка.
По словам молодой девушки, в Яровом создан отдых как для молодежи, так и для старшего поколения. На пляже собираются сотни людей, а от машин нет и прохода.
«Минус в том, что весь пляж просто забит людьми. На некоторые развлечения иногда есть очередь. Мы хотели прокатиться на сапсерфе за 700 рублей, но народу была тьма. Самое лучшее, что я пробовала – это массаж, вот там настоящий релакс и стоит это вполне бюджетно»,
рассказала девушка.
Большой популярностью пользуются и бары. В них часто полная посадка и лучше бронировать столы заранее.
Напомним, ранее новосибирцы рассказали, как отдохнули на Чёрном море в 2022 году и сколько это стоит.