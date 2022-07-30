Разведчик из Черепановского района погиб на Украине

В доме культуры села Огнева-Заимка простились с 23-летним Егором Федотовым. Он погиб 15 июля в ходе специальной военной операции на Украине. Парень служил разведчиком в отряде спецназа.
Егор Федотов родился в Алтайском крае, в селе Казанцево. 10 лет назад его семья перебралась в Новосибирскую область.
"Гибель Егора – это наша общая утрата и общая боль. Светлая память о нём, как о хорошем, активном и порядочном парне, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах", – сообщили в районной администрации.