С какими проблемами могут столкнуться зрители авиашоу в Новосибирске 31 июля

Авиационное шоу на новосибирском аэродроме Мочище соберет десятки тысяч людей. Однако яркий праздник может быть омрачен неприятностями. Рассказываем, к чему нужно быть готовым

Ожидается, что авиашоу на аэродроме Мочище в 2022 году соберет более 100 тысяч зрителей. Концентрация такого количества людей на относительно небольшом пространстве несет опасность давки. Такое уже наблюдалось в прошлые годы. В первую очередь, с этой проблемой могут столкнуться пассажиры электричек. В прошлые годы люди фактически брали вагоны электропоездов штурмом. Тому, кто решит добраться на собственном автомобиле, стоит помнить, что в день авиашоу будет перекрыта дорога от Пашинского переезда до станции Мочище. Проезд будет разрешен только местным жителям. Парковки около аэродрома будут только платными, и, как правило, рано утром они уже полностью забиты. Захар Прилепин посетит открытие авиашоу в Мочище под Новосибирском Присутствие такого количества зрителей неизбежно приводит к тому, что к туалетам и точкам общепита выстраиваются огромные очереди. Так что перекус и питье лучше всего взять с собой из дома. Раскаленное солнце – главный враг зрителей авиашоу. Провести несколько часов на открытом пространстве под палящими лучами – серьезное испытание. Обязательно стоит запастись солнцезащитным кремом или захватить зонтик, в тени которого можно будет спрятаться. Он же поможет защититься и от возможного дождя. На электричке за 15 минут: минтранс региона рассказал, как проехать на авиашоу Обратный путь тоже окажется непростым. Десятки тысяч людей одновременно ринутся в сторону станции электричек, а автомобилисты выстроятся в гигантскую колонну в направлении города. Лучше подождать, пока схлынет толпа и рассосется затор из машин.

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