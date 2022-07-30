Три главных проблемы авиашоу в Мочище 2022 – их лучше знать заранее

Три главных проблемы авиашоу в Мочище 2022 – их лучше знать заранее
Три главных проблемы авиашоу в Мочище 2022 – их лучше знать заранее
Вчера, 14:02ОбществоФото: сайт Правительства НСО
В Новосибирской области готовятся к открытию крупнейшего традиционного авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля 2022 года. Подобные авиационные фестивали сулят огромные пробки из автомобилей и людей, а также множество вытекающих проблем – парковки, туалеты и т.д. О возможных трудностях вам заранее расскажет Atas.info.

Какая будет погода? Все минусы жары и ливней на аэродроме

Первым делом многих зрителей интересует, какая будет погода в воскресенье, 31 июля. И тут стоит отметить, всю неделю до предстоящего шоу в регионе будут бушевать сильнейшие грозовые ливни и шквал с порывами до 20 м/с.

Фото:сайт аэродрома Мочище

Предварительно, в день авиашоу под Новосибирском ожидается +24 градуса. О дождях пока не сообщалось, но их исключать нельзя из-за недавних перепадов температур. Напомним, фестиваль пройдет под открытым небом так, что спрятаться от ливней практически не удастся. Организаторы советуют гостям праздника взять с собой зонты.

Также зонты понадобятся в случае жаркой погоды. От духоты они скрыться не помогут, а вот от солнечных лучей вполне. К слову, экстремальная жара 12 июня под испортила некоторым сибирякам впечатление от фестиваля «Сибирский огонь». Многие вернулись домой с ожогами лица и тела.

Все удобства для гостей авиафестиваля: общественные туалеты и питание

Авиашоу – это праздник для всей семьи. На фестиваль приедут пенсионеры и дети, поэтому очень важны социальные удобства – туалеты, точки питания. Ведь событие начнется рано утром и завершится только к полудню.

Фото:сайт аэродрома Мочище

Директор аэродрома «Мочище» Александр Осокин в разговоре с Atas.info заверил, что беспокоиться о социально значимых вещах не стоит. Всего развернут 100 общественных биотуалетов в начале и в центре площадки. Организаторы считают, что этого будет достаточно примерно для 100 000 гостей.

На аэродроме будут работать десятки точек общепита – целый ресторанный дворик. Также откроют ярмарку, где можно прикупить мерч и что-нибудь на перекус. Кроме того, гостей будут угощать блюдом с полевой кухни.

Где парковаться? Хватит ли места для нескольких тысяч автомобилей?

В 2022 году на авиационном фестивале ожидают около 100 000 зрителей. Часть их них приедет на автомобилях и у водителей возникает главный вопрос – хватит ли парковочных мест?

По заверению организаторов шоу на аэродроме развернут парковки на 8-9 тысяч машин. Даже если их будет больше, обещают разместить.

Фото:сайт аэродрома Мочище

Кром того, на аэродроме будут отдельные зоны платных парковок – стоимость места 100 рублей. Автомобилистам помогут распределиться 50 парковщиков.

Сюжеты:
Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище
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