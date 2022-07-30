В Новосибирске художник из Румынии присягнул на верность России

Художник из Румынии Себастиан Ликан, который уже более 20 лет живет на территории Российской Федерации, принял присягу на верность России в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, во время церемонии вручения паспорта мастер сообщил, что вдохновляется российской культурой. Искусство и культура нашей страны лежит в основе большинстве его последних работ.