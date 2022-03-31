Первый супермаркет Новосибирска: история «Универсама» от очередей до «Мажордочки»

День, когда все изменилось, я помню отлично. 2 января 1992-го. Утром я зашел в «Универсам» и не поверил глазам. На полках лежала колбаса. А ведь еще вчера они были пусты! Рядом другие продукты. А в ящиках стояли характерные зеленые бутылки. «Это не может быть пиво», - не поверил я. (Бутылочное пиво в те годы продавалось в очередь с давкой через зарешеченное окошечко винного магазина.) Но в ящиках было пиво! Правда, стоило оно 8 рублей, а не 50 копеек, как вчера. И колбаса, стоила не 2.90, а 9 рублей. Пиво было мне не по карману, но все-таки купил, и с тех пор остаюсь поклонником Гайдаровской экономической реформы.