Весенний призыв начался 1 апреля 2022: с какими болезнями не берут в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ – он пройдет с 1 апреля по 15 июля и затронет 134 500 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Какие отсрочки действительны в 2022 году и с какими болезнями не берут в армию – в материале Atas.info.
Многие россияне мужского пола не хотят идти служить в армию, а некоторым не позволяет здоровье. Однако по последнему пункту действует медицинский отвод, в который входят более 300 заболевание. Если из этого списка будет выявлено хоть одно, то человеку присваивают определенное звание, благодаря которому его могут не призвать в армию или признать ограниченно годным.
Есть некоторые нюансы в том, что даже если есть проблемы со здоровьем, то все равно могут призвать – полная гарантия дается лишь тем, кто действительно серьезно болен или не может по какой-нибудь причине выполнять службу в армии РФ.
Призыву не подлежат граждане с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий, заболеванием глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы, глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;
Запрет на военную службу действует и при глухоте на оба уха или глухонемоте.
В армию не берут когда у человека имеются эндогенные психозы, шизофрения, различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие), регулярные приступы эпилепсии, соматоформные и невротические расстройства, умственная отсталость.
Ишемическая болезнь сердца, гипертония I типа и выше, врождённый порок сердца, заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений.
Мужчин не призывают в армию при заболеваниях пищевода, кишечника (исключая двенадцатипёрстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций, язвой желудка или двенадцатипёрстной кишки, хроническом панкреатите, тяжёлом инфекционном заболевании кишечника.
Документ «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» гласит, что от армии можно получить медицинский отвод при отсутствии 10 и более зубов на одной челюсти, 9 любых коренных зубов на одной челюсти, 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне, а также при пародонтите или пародонтозе тяжёлой степени.
Освобождение от службы в армии РФ может получить человек при плоскостопии III степени, болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух, астме, заболевании, приводящем к нарушению дыхания, врожденных аномалий органов дыхания, туберкулезе в активной форме, грыже Шморля, врожденном сифилисе, хроническом простатите.
Есть вероятность не пойти в армию при деформации и значительных дефектов пальцев и кистей либо их отсутствие, при болезнях почек, почечной недостаточности, травме спинного и головного мозгах или даже внутренних органов, геморрое II и III стадии, а также при онкологическом заболевании и синдромом снижения мышечной силы.
Низких людей тоже не призовут, если их рост составляет менее 150 сантиметров. Полных и очень худых людей тоже это касается – люди весом менее 45 килограмм не подходят для службы, люди с ожирением третьей и четвертой степени тоже.
Напомним, что Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе» на апрель 2022 года – призывников будут приглашать в военкомат по старым правилам – вручением повестки лично в руки.