Весенний призыв начался 1 апреля 2022: с какими болезнями не берут в армию

Как не пойти в армию, какие отсрочки действуют и при каких болезнях не призывают на службу – в статье Atas.info.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ – он пройдет с 1 апреля по 15 июля и затронет 134 500 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Какие отсрочки действительны в 2022 году и с какими болезнями не берут в армию – в материале Atas.info. Многие россияне мужского пола не хотят идти служить в армию, а некоторым не позволяет здоровье. Однако по последнему пункту действует медицинский отвод, в который входят более 300 заболевание. Если из этого списка будет выявлено хоть одно, то человеку присваивают определенное звание, благодаря которому его могут не призвать в армию или признать ограниченно годным. При каких заболеваниях могут не взять в армию в 2022 году Есть некоторые нюансы в том, что даже если есть проблемы со здоровьем, то все равно могут призвать – полная гарантия дается лишь тем, кто действительно серьезно болен или не может по какой-нибудь причине выполнять службу в армии РФ. Берут ли в армию с плохим зрением и слухом Призыву не подлежат граждане с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий, заболеванием глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы, глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной; Запрет на военную службу действует и при глухоте на оба уха или глухонемоте. Какие психические заболевания влияют на службу в армии РФ В армию не берут когда у человека имеются эндогенные психозы, шизофрения, различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие), регулярные приступы эпилепсии, соматоформные и невротические расстройства, умственная отсталость. Сердечно-сосудистые заболевания, с которыми мужчины не подлежат призыву Ишемическая болезнь сердца, гипертония I типа и выше, врождённый порок сердца, заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений. Можно ли не идти в армию при болезнях органов пищеварения Мужчин не призывают в армию при заболеваниях пищевода, кишечника (исключая двенадцатипёрстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций, язвой желудка или двенадцатипёрстной кишки, хроническом панкреатите, тяжёлом инфекционном заболевании кишечника. Документ «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» гласит, что от армии можно получить медицинский отвод при отсутствии 10 и более зубов на одной челюсти, 9 любых коренных зубов на одной челюсти, 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне, а также при пародонтите или пародонтозе тяжёлой степени. Освобождение от службы в армии РФ может получить человек при плоскостопии III степени, болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух, астме, заболевании, приводящем к нарушению дыхания, врожденных аномалий органов дыхания, туберкулезе в активной форме, грыже Шморля, врожденном сифилисе, хроническом простатите. Есть вероятность не пойти в армию при деформации и значительных дефектов пальцев и кистей либо их отсутствие, при болезнях почек, почечной недостаточности, травме спинного и головного мозгах или даже внутренних органов, геморрое II и III стадии, а также при онкологическом заболевании и синдромом снижения мышечной силы. Низких людей тоже не призовут, если их рост составляет менее 150 сантиметров. Полных и очень худых людей тоже это касается – люди весом менее 45 килограмм не подходят для службы, люди с ожирением третьей и четвертой степени тоже. Напомним, что Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе» на апрель 2022 года – призывников будут приглашать в военкомат по старым правилам – вручением повестки лично в руки.

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