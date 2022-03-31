Жители домов возле «Универсама» готовы бороться против высотной застройки в центре

Эскизный проект городским властям представил архитектор Валерий Филиппов. Он предложил снести универсам, а на его месте построить четыре высотных здания - от 4 до 21 этажей. Общая площадь комплекса достигнет 25 000 квадратных метров. От этих планов застройщика жильцы домов по улицам Ленина №8, Советской №35 и Вокзальной магистрали №18 оказались не в восторге.
«Нам категорически не нравится вариант многоэтажной застройки на месте «Универсама». Мы опасаемся за состояние нашего дома, он не молод 1935 года постройки. Строительство многоэтажек, забивание свай – это часто влияет на фундамент таких домов. Кроме того, это большая нагрузка по транспорту на всю территорию. Мы буквально задыхаемся от машин, которые теснят со всех сторон и паркуются во дворах. Хотим принять участие в общественном обсуждении проектов возможной застройки данной территории», - поделилась старшая по дому №18 Вокзальной магистрали Вера Желамская.
Планы на точечную застройку критикуют и соседи в домовых чатах. Они утверждают, что, судя по проекту, 21-этажное здание перекроет к их квартирам солнечный свет: «на лицо на нарушение градостроительных норм».
«Мы задохнёмся в пыли пока будет идти стройка, ведь на это уйдёт не один год. Кроме того, им придётся сносить деревья, чтобы расчистить площадку для застройки. Считаю, что эта идея просто возмутительная. В нашем районе все поголовно против. Будем отстаивать своё мнение, если придётся - обратимся в прокуратуру. Сейчас уже готовимся устроить собрание жильцов и всё обсудить», - рассказал один из жителей дома по улице Ленина №8 Павел.
Пока одни готовятся к обсуждению грядущих перемен, их соседи из дома №35 по Советской уже создали группу активистов, которой несколько лет назад удалось добиться отмены строительства «Пассажа» в центре.
«Мы были бы не против строительства красивых домов в 4 этажа, но не выше. Либо какой-то парк, детский сад, тот же универсам. Ведь магазинов здесь практически нет поблизости. Сама концепция центра – общественно-деловая и подобные сооружения только испортят исторический облик города. Здесь может только один дом поместится, но никак не четыре. Ещё один момент – это старая канализация. Она маленькая и изношенная временем, будет беда если новые дома присоединят к ней, а в то, что построят новую мы не верим», - отметил источник из дома по улице Советской №35.
В заключение местные вспомнили, что когда-то им удалось через прокуратуру добиться отмены строительства «Пассажа». Правоохранители установили, что расположение здания близко к жилым домам будет нарушением. Наученные этим опытом горожане планируют повторить процедуру, если потребуется.