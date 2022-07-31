Адские пробки на Восточном шоссе и Северном объезде 31 июля - все спешат на авиашоу

Адские пробки на Восточном шоссе и Северном объезде 31 июля - все спешат на авиашоу
Адские пробки на Восточном шоссе и Северном объезде 31 июля - все спешат на авиашоу
Вчера, 10:11ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Огромная пробка растянулась на 12 км из-за авиашоу под Новосибирском

Восточное шоссе и Северный объезд стоят в дикой пробке из-за новосибирцев, спешащих на авиашоу в Мочище утром 31 июля. Но эта ситуация, судя по комментариям в онлайн-картах, никого не расстраивает.

«Всем терпения и хорошего дня. С праздником. Встретимся на авиашоу!»;

«Мы уже в предвкушении пробки на авиашоу)»;

«По телику посмотрим, едем назад» - воодушевленно пишут в 2ГИС водители.

Сложнее дорожная обстановка выглядит на Восточном шоссе. Этот участок побагровел на онлайн-картах из-за коллапса. А вот на Северном объезде ситуацию осложнили два мелких ДТП.

Фото:2ГИС

Автомобилисты шутят, что кто-то сильно поспешил на праздник и теперь рискует вообще туда не попасть. Отмечается, что некоторые ушлые водители пытаются объехать других по обочине. В комментариях даже назревает конфликт.

«Мы так вечность будем ехать из-за некоторых придурков», - негодуют сибиряки.

Напомним, открытие авиашоу в Мочище начнется в 10:30 по расписанию, однако не все гости ещё добрались до аэродрома. Вовремя доехали только те, кто воспользовался не личным автомобилем, а общественным транспортом.

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