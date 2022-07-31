«Буй был в виде здорового фаллоса» – взлет и падение заплыва на резиновых женщинах

«Первая категория – это спортсмены, которые приходили выигрывать. Пловцы, хорошо подготовленные. Были «моржи», пловцы на дальние дистанции. Некоторые были реально – чемпионы. Первые места занимали серьезные мужики. Вторая категория – приколисты. Для них главным была не победа, а участие в прикольной акции. Чтобы было не скучно, а было весело. Третья категория небольшая – семейная. Эти люди искали приятный досуг с семьей, приходили с детьми. Они не видели ничего предосудительного в нашем заплыве. Вход у нас был 18+. Но если родители приводили детей, мы их не могли выгнать. Дети, ничего [плохого] не видят за этим. Им что уточку резиновую поплавать, что - тетеньку. Что делает папа? Он плывет. Соревнуется. Победил - ура! У детей такое восприятие», - рассказывает Филипп.