«Буй был в виде здорового фаллоса» – взлет и падение заплыва на резиновых женщинах

«Надо было проплыть дистанцию, не потеряв резиновую женщину, опираясь на нее, не теряя контакта. До буя и обратно. Буй, конечно, у всех вызывал [улыбку]. Это был здоровый резиновый фаллос из секс-шопа, который нам дали в нагрузку. Размером он был метра полтора. Мы сделали из него буй. В какие-то годы его привязывали и буй вставал. А в какие-то – разное у него было положение. Отвязывался. Уплывал. Но главное, что он был заметен. А когда он сдулся – заменили на маленький буйчик», - рассказывает Филипп Родионов в интервью Atas.info.
Заплыв «Bubble Baba Challenge Nsk» (сокращенно BBCH или ББЧ) впервые провели в Новосибирске в 2007 году, подхватив инициативу похожей акции в Санкт-Петербурге. На своем пике акция привлекла столько внимания, что претендует на место в неформальной истории Новосибирска.
«Я позвонил в несколько секс-шопов. Объяснил, что нам нужны резиновые женщины. Всем идея понравилась. Позвонил в «Евросеть», попросил предоставить призы: телефоны, гаджеты. Обычно, если идея стоящая – все складывается. Мы договорились с муниципальным пляжем «Бумеранг». На пляже мы огородились, на всякий случай – не знали, как воспримет общественность. Незадолго до заплыва провели тест-драйв. Сами приехали с надувной негритянкой, пустили ее на воду, проверили – все работает, плавает. Это было забавно. Резиновых женщин мы позиционировали, как спортивный снаряд. Когда нам пытались кривить лицо и говорить «фи», мы отвечали, что мы – за спорт. За здоровый образ жизни», - вспоминает Филипп Родионов.
В заплывах участвовали обычно до 50 человек. Резиновых женщин участникам выдавали напрокат за символическую плату. Можно было прийти со своим «реквизитом».
«Никаких извращенцев на заплыве я не видел. Наоборот, все были открытые и позитивные люди. Закомплексованные люди на НГС пишут комментарии за компьютером, а не в заплывах участвуют. Никого из участников заплыва или организаторов мероприятия эта резина не возбуждала. Те, кого возбуждает – тихонько их покупают и не шумят. А наши люди шумно заходят в магазин и требуют бабу: «Мы пойдем на заплыв»! «Какая самая большая? Самая удобная?»
На заплыв приходили даже семьи с детьми. Участников акции можно было поделить на три типа.
«Первая категория – это спортсмены, которые приходили выигрывать. Пловцы, хорошо подготовленные. Были «моржи», пловцы на дальние дистанции. Некоторые были реально – чемпионы. Первые места занимали серьезные мужики. Вторая категория – приколисты. Для них главным была не победа, а участие в прикольной акции. Чтобы было не скучно, а было весело. Третья категория небольшая – семейная. Эти люди искали приятный досуг с семьей, приходили с детьми. Они не видели ничего предосудительного в нашем заплыве. Вход у нас был 18+. Но если родители приводили детей, мы их не могли выгнать. Дети, ничего [плохого] не видят за этим. Им что уточку резиновую поплавать, что - тетеньку. Что делает папа? Он плывет. Соревнуется. Победил - ура! У детей такое восприятие», - рассказывает Филипп.
Основную массу составляли участники от 25 до 40 лет. Люди с чувством юмора, готовые посмеяться сами над собой.
«Это было очень позитивное мероприятие. Все люди были с улыбками на лицах. Объединение своих людей, которые не страдают от ханжества. Проходили показы купальников. Выступали группы. Шла интересная движуха».
Секс-шопы с самого начала выдали организаторам более десятка резиновых кукол. Этот реквизит годами использовался на заплывах. «Резиновые бабы постарели. За три года хранения в гаражах они уже поизносились. После заплыва они предавались забвению, никто на них не смотрел и не заботился», - вспоминает Филипп.
Главной причиной приостановки акции после 2013 года организатор называет потерю интереса со стороны спонсоров. (Среди которых была даже «Большая сосиска» - производители продуктов питания: по словам Филиппа, их слоган «будем жарить» подходил для молодежной аудитории.)
Однако, не стоит забывать, что спонсоры охладели к ББЧ в тот момент, когда акцией возмутились православные активисты, активно вмешивавшиеся в общественную жизнь Новосибирска в те годы. А организаторами занялись правоохранительные органы.
В августе 2013-го организаторы перестарались по части вызова общественному мнению, устроив «велобабзаезд» на пляж от пл.Калинина. Все СМИ Новосибирска (и не только) пестрели фотографиями колонны велосипедистов с надутыми резиновыми дамами за спиной, катящих по главной улице Новосибирска и Бердскому шоссе.
«Мы не упускали случая попиариться и пошуметь. Сразу все замечают, сигналят, бабушки злые звонят в полицию. Конечно, это была провокация с целью рекламы. Нас узнавали, что сейчас будет заплыв. Конечно, мы сознательно провоцировали. Это было резонансно в свое время. Весь город знал», - не сожалеет Филипп.
Разгром заплыва начался с обращений православных активистов в прокуратуру, мэрию Новосибирска, в правоохранительные органы. Для организаторов история закончилась профилактическими беседами.
«Мы писали объяснительные. Органы сами смеялись, ржали просто! Им самим было смешно заниматься этой темой. Потому что никто к этому серьезно не относился. Я куда только не отвечал: и в прокуратуру, в полицию, даже в антимонопольный комитет писал ответы. Это отнимало много времени, мне вплоть до октября звонили, хотя заплыв состоялся в августе. Но после наших ответов все становилось на свои места». Тем не менее, с лета 2013 в Новосибирске заплыв BBCH больше не проводится.
А в Санкт-Петербурге в 2021 году заплыв возобновился после многолетнего перерыва. Собрал 500 участников, и вызвал интерес крупнейших местных СМИ. Филипп Родионов говорит, что тема заплыва и в Новосибирске не закрыта. Но в связи с усилением «пуританских» настроений, в случае его возобновления, организаторы предпочтут надеть на резиновых дам купальники.