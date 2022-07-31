День ВМФ 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником

День ВМФ будут праздновать жители России в воскресенье, 31 июля 2022 года. В этот праздник принято поздравлять военных моряков и всех, кто связан с этим видом деятельности. Atas.info собрал самые лучшие открытки и поздравления с буквами Z и V.

У нашей огромной России Морские границы без края. Zадача у Vас непростая, Но вам рубежи по силе. На страже вы нощно и денно, В дозоре в любые погоды. Так пусть вас минуют невзгоды, Пусть вам повезет непременно! Пусть мирными будут границы, Пусть мир будет в вашем доме. Останется пусть в аксиоме: Оружие не пригодится! Фото: pozdravok.com Ты плавал по просторам океана, Ходил в моря и Родину стерег. Под парусом сияли честь и слава, Открыл себе ты тысячи дорог. Сегодня праздник — День Морского Флота, Нальешь и выпьешь водки ты стакан. И не пойдешь сегодня на работу, Сегодня будешь пить за милых дам. Сегодня вспомнишь море, океаны, Простор дорог и тысячи преград. День ВМФ — в июле праздник главный, Тебя я с ним поздравить очень рад. Фото: pozdravok.com Чествует страна сегодня Тех, кто сердце отдал морю, Тех, кто смело, бескорыстно С вод морских хранит Отчизну! Поздравляем от души, Дорогие моряки! И пусть в трудные минуты Будет ветер вам попутным. Пускай светит вам всегда Путеводная звезда! Фото: pozdravok.com Поздравляем вас с Днем флота! Очень в этот день охота За вас, братья-моряки, Держать всем нам кулаки. Радуйтесь, не унывайте, А в походах побеждайте. Вас Нептун пусть наградит, Обнадежит, защитит. К новым подвигам стремитесь, Резко духу наберитесь — Ура вам! Вперед! Боритесь! Фото: pozdravok.com Военным морякам всех поколений, Их матерям и женам, самым близким, За боль разлук, тоску долготерпений, Поклон вам, дорогие, самый низкий. Семей вам крепких, и любви без меры, Пусть море будет тихим и спокойным. И не теряйте, ради Бога, веры. Все будет хорошо! Не надо войн нам! Спасибо вам за мужество, ребята, Спасибо, моряки, за подвиг ратный! Вы нашей Родины заслон, сыны-солдаты, Салют вам, дорогие, многократный! Фото: pozdravok.com

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