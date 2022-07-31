День ВМФ 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником

У нашей огромной России
Морские границы без края.
Zадача у Vас непростая,
Но вам рубежи по силе.
На страже вы нощно и денно,
В дозоре в любые погоды.
Так пусть вас минуют невзгоды,
Пусть вам повезет непременно!
Пусть мирными будут границы,
Пусть мир будет в вашем доме.
Останется пусть в аксиоме:
Оружие не пригодится!
Ты плавал по просторам океана,
Ходил в моря и Родину стерег.
Под парусом сияли честь и слава,
Открыл себе ты тысячи дорог.
Сегодня праздник — День Морского Флота,
Нальешь и выпьешь водки ты стакан.
И не пойдешь сегодня на работу,
Сегодня будешь пить за милых дам.
Сегодня вспомнишь море, океаны,
Простор дорог и тысячи преград.
День ВМФ — в июле праздник главный,
Тебя я с ним поздравить очень рад.
Чествует страна сегодня
Тех, кто сердце отдал морю,
Тех, кто смело, бескорыстно
С вод морских хранит Отчизну!
Поздравляем от души,
Дорогие моряки!
И пусть в трудные минуты
Будет ветер вам попутным.
Пускай светит вам всегда
Путеводная звезда!
Поздравляем вас с Днем флота!
Очень в этот день охота
За вас, братья-моряки,
Держать всем нам кулаки.
Радуйтесь, не унывайте,
А в походах побеждайте.
Вас Нептун пусть наградит,
Обнадежит, защитит.
К новым подвигам стремитесь,
Резко духу наберитесь —
Ура вам! Вперед! Боритесь!
Военным морякам всех поколений,
Их матерям и женам, самым близким,
За боль разлук, тоску долготерпений,
Поклон вам, дорогие, самый низкий.
Семей вам крепких, и любви без меры,
Пусть море будет тихим и спокойным.
И не теряйте, ради Бога, веры.
Все будет хорошо! Не надо войн нам!
Спасибо вам за мужество, ребята,
Спасибо, моряки, за подвиг ратный!
Вы нашей Родины заслон, сыны-солдаты,
Салют вам, дорогие, многократный!