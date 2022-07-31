День ВМФ 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником

День ВМФ 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником
День ВМФ 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником
Сегодня, 04:10ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
День ВМФ будут праздновать жители России в воскресенье, 31 июля 2022 года. В этот праздник принято поздравлять военных моряков и всех, кто связан с этим видом деятельности. Atas.info собрал самые лучшие открытки и поздравления с буквами Z и V.

У нашей огромной России

Морские границы без края.

Zадача у Vас непростая,

Но вам рубежи по силе.

На страже вы нощно и денно,

В дозоре в любые погоды.

Так пусть вас минуют невзгоды,

Пусть вам повезет непременно!

Пусть мирными будут границы,

Пусть мир будет в вашем доме.

Останется пусть в аксиоме:

Оружие не пригодится!

Фото:pozdravok.com

Ты плавал по просторам океана,

Ходил в моря и Родину стерег.

Под парусом сияли честь и слава,

Открыл себе ты тысячи дорог.

Сегодня праздник — День Морского Флота,

Нальешь и выпьешь водки ты стакан.

И не пойдешь сегодня на работу,

Сегодня будешь пить за милых дам.

Сегодня вспомнишь море, океаны,

Простор дорог и тысячи преград.

День ВМФ — в июле праздник главный,

Тебя я с ним поздравить очень рад.

Фото:pozdravok.com

Чествует страна сегодня

Тех, кто сердце отдал морю,

Тех, кто смело, бескорыстно

С вод морских хранит Отчизну!

Поздравляем от души,

Дорогие моряки!

И пусть в трудные минуты

Будет ветер вам попутным.

Пускай светит вам всегда

Путеводная звезда!

Фото:pozdravok.com

Поздравляем вас с Днем флота!

Очень в этот день охота

За вас, братья-моряки,

Держать всем нам кулаки.

Радуйтесь, не унывайте,

А в походах побеждайте.

Вас Нептун пусть наградит,

Обнадежит, защитит.

К новым подвигам стремитесь,

Резко духу наберитесь —

Ура вам! Вперед! Боритесь!

Фото:pozdravok.com

Военным морякам всех поколений,

Их матерям и женам, самым близким,

За боль разлук, тоску долготерпений,

Поклон вам, дорогие, самый низкий.

Семей вам крепких, и любви без меры,

Пусть море будет тихим и спокойным.

И не теряйте, ради Бога, веры.

Все будет хорошо! Не надо войн нам!

Спасибо вам за мужество, ребята,

Спасибо, моряки, за подвиг ратный!

Вы нашей Родины заслон, сыны-солдаты,

Салют вам, дорогие, многократный!

Фото:pozdravok.com

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