День ВМФ 31 июля 2022: военно-морской парад и салют – во сколько смотреть трансляцию

День Военно-морского флота (ВМФ) ежегодно празднуется 31 июля в прибрежных городах, но самые основные мероприятия проходят в Санкт Петербурге. Где и во сколько можно будет посмотреть парад и салют в 2022 году – в материале Atas.info.

Морской парад начнется в 11:00 с захода кораблей Балтийского и Каспийского флотов. Всего будет задействовано около 200 кораблей различных классов, а также впервые будет выступать женский экипаж катера «Раптор» и вновь поднимет свои паруса символ «Алых парусов» бриг «Россия». При этом можно будет посмотреть и на более 40 воздушных судов, которые поднимуться в небо над Кронштадтом и Санкт-Петербургом. Среди них будут истребители МиГ-29 и Су-27, разные вертолеты и даже самолеты Ил-38 и Ту-134. С самого начала артиллерийская батарея у Петропавловской крепости даст залп из 12 орудий. Жители России, которые решат лично присутствовать на торжественном мероприятии, смогут подняться на корабли и изучить их изнутри. Также будет концерт и необычные конкурсы. В 21:00 выступит рок-опера «Юнона и Авось». Праздник завершится красочным фейерверком, который планируют запустить в 22:00 по местному времени. Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин лично примет парад на набережной, но посмотреть на это можно будет только в прямой трансляции по телевизору на Первом канале.

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