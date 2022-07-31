День ВМФ 31 июля 2022: военно-морской парад и салют – во сколько смотреть трансляцию

Морской парад начнется в 11:00 с захода кораблей Балтийского и Каспийского флотов. Всего будет задействовано около 200 кораблей различных классов, а также впервые будет выступать женский экипаж катера «Раптор» и вновь поднимет свои паруса символ «Алых парусов» бриг «Россия».
При этом можно будет посмотреть и на более 40 воздушных судов, которые поднимуться в небо над Кронштадтом и Санкт-Петербургом. Среди них будут истребители МиГ-29 и Су-27, разные вертолеты и даже самолеты Ил-38 и Ту-134.
С самого начала артиллерийская батарея у Петропавловской крепости даст залп из 12 орудий.
Жители России, которые решат лично присутствовать на торжественном мероприятии, смогут подняться на корабли и изучить их изнутри. Также будет концерт и необычные конкурсы. В 21:00 выступит рок-опера «Юнона и Авось».
Праздник завершится красочным фейерверком, который планируют запустить в 22:00 по местному времени.
Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин лично примет парад на набережной, но посмотреть на это можно будет только в прямой трансляции по телевизору на Первом канале.