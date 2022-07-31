Новосибирский врач называла главные и второстепенные симптомы «Кентавра»

Новосибирский врач называла главные и второстепенные симптомы «Кентавра»
Новосибирский врач называла главные и второстепенные симптомы «Кентавра»
Вчера, 12:39ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова предупредила, что боль в горле может сигнализировать о заражении штаммом COVID-19 «Кентавр». Все наиболее выраженные и второстепенные симптомы она перечислила Atas.info.

По словам специалиста, подвид «омикрона» - «Кентавр» наиболее заразный. Он отличается от предшественника быстрым распространением и другой симптоматикой.

«Для более полной картины для исследований нужно больше пациентов с «Кентавром». Сейчас можно только основываться на распространенной симптоматике. Если почувствовали боль в горле, то это с большой вероятность коронавирус, а не сезонная простуда. Это самый выраженный симптом на сегодня. При этом лихорадка и потеря обоняния ушли вниз списка. В число 20 наиболее частых симптомов входят кашель, заложенность носа, насморк, чихание, осиплость голоса. Менее распространенные: увеличение лимфоузлов, головные боли, усталость», - отметила главный врач многопрофильной клиники «1+1» Овсянникова.

Врач рекомендует при первых признаках этих симптомов обращаться в больницу. Также советует не забывать про маски и другие индивидуальные средства защиты.

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