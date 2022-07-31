Переезд из Новосибирска в Крым в 2022 году: плюсы и минусы

Первым делом необходимо все четко распланировать, а в основном – свой бюджет, который может разниться в зависимости от месяца.
«Я переезжала в самом начале туристического сезона, поэтому свободные квартиры под аренду еще были, но в маленьком количестве и уже дороже. Поэтому нужно иметь «подушку безопасности», чтобы не потратить все деньги сразу после приезда», - сказала девушка.
По её словам, тяжелее всего адаптироваться тем, кто любит зиму и свежесть воздуха – там этого нет, но зато в квартирах по несколько кондиционеров и там уж точно не будет жарко.
Крым также немного отстал в медиасфере и некоторых современных возможностях. Например, там не везде можно оплатить услугу или покупку банковской картой, таксисты не поедут, если на улице плохая погода, а в интернете сидит не так много людей – там предпочитают больше живое общение.
Некоторые боятся местных жителей, считая, что там все за Украину и не хотят видеть русских в своих городах, но это не так.
«Крымчане очень добрые и вежливые люди, они любят общение и всегда без проблем заводят новые знакомства. Практически все любят Россию, потому что после перехода к ней там появились хорошие дороги, отреставрировали города и улучшились инфраструктуру», - добавили Ирина.
Она отметила очень хороший менталитет в Крыму и открытость. Вечерами люди собираются с гитарой на набережной, выпивают, веселятся, и они даже могут быть до этого не знакомы друг с другом.
Бюджет для каждой семьи разный, но брать нужно с собой не маленькое количество денег, чтобы обезопасить себя от возникающих проблемных ситуаций.
«Мне хватило для переезда 70 тысяч рублей на одну себя, но я не пошла сразу по развлечениям, кафе и другим местам тратить деньги – сразу же искала работу. Однако другие совершают ошибку, когда берут равное количество денег на квартиру, еду и прочее, а затем начинают вести себя как в отпуске», - поделилась Гончарова.
Девушка рассказала, что лучше всего планировать бюджет таким образом:
Все тратят деньги по разному, но нужно понимать, что в Крыму можно уйти с головой в отпуск и быстро потратить все деньги, которые необходимы на жизнь. Легче всего будет переехать тем, кто работает удаленно – они сразу же продолжат работать и не будут придавать большого значению наличия моря и жары.
Средний чек в кафе составляет – 1000 рублей на человека, сходить в аквапарк – около 1500 рублей, покататься на катамаранах по морю – 1000 рублей, посетить экскурсии – от 1000 рублей.
Продукты в Севастополе дороже, чем в городах Сибири, поэтому следует и это учитывать. Если в Новосибирске продуктовая корзина стоила 2000 рублей, то в Крыму такое же количество выходит на 3000 рублей.
Цены напрямую зависят от времени года. Если ехать осенью или зимой, то в развлекательной сфере будет уже дешевле.
Недвижимость хорошо развита в Крыму, потому что там для всех это хороший заработок. Местные обычно уезжают на дачу, а в это время сдают туристам жилье по космическим ценам.
В связи с этим необходимо выбирать для переезда месяцы с октября по апрель. Тогда будут свободные хорошие квартиры и по адекватным ценам.
Снять 1-комнатную квартиру в Севастополе можно от 18 тысяч рублей, а с хорошим ремонтам от 25 тысяч рублей. Однако не стоит их искать на «Авито», лучше всего будет найти группы в контакте и попросить добавить вас в беседу, где выкладывают объявления собственники. В туристическое время такую же квартиру можно снять раза в два дороже.
Стоимость жилья для покупки тоже не маленькая. Однокомнатная квартира или студия с видом на море может обойтись в 7 млн рублей, а в новом жилом комплексе недалеко от центральной части города может выйти и вовсе в 10 млн рублей.
Рассуждать о плюсах и минусах можно долго, но одно понятно точно, что главным преимуществом является наличие моря и тепло круглый год.
«Зимой можно ходить в осеннем пальто, а в самом Севастополе приятный климат – нет большого количества осадков, но дует ветер. Круглый год люди ходят провожать заказ на побережье – это очень красиво», - рассказала Ирина.
Минусы - это дороговизна продуктов, плохой общественный транспорт, пока еще плохая инфраструктура и дорогие услуги связи. Также напряженность между Россией и Украиной вызывает у местных жителей опасение, но благодаря этому падают цены из-за оттока туристов.
Девушка считает, что каждый в этом месте находит плюсы сам. Но она полюбила этот город за хороших и искренних людей, приятный климат, красивую местность и за симпатичных моряков в своей форме.