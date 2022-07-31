Переезд из Новосибирска в Крым в 2022 году: плюсы и минусы

Снять 1-комнатную квартиру в Севастополе можно от 18 тысяч рублей, а с хорошим ремонтам от 25 тысяч рублей. Однако не стоит их искать на «Авито», лучше всего будет найти группы в контакте и попросить добавить вас в беседу, где выкладывают объявления собственники. В туристическое время такую же квартиру можно снять раза в два дороже.