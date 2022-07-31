«Страшно быть съеденным в море»: новосибирский моряк рассказал всю правду о службе

Многих интересует, как ходят в туалет на корабле, но ничего необычного в этом нет. У них это называется «Гальюн», а находиться он может в любом месте корабля, но чаще всего в самых непроходимых местах – там стоят баки, а смывается всё электрическим способом. Баки в море смывать запрещено, поэтому их опорожняют в морских портах.