«Страшно быть съеденным в море»: новосибирский моряк рассказал всю правду о службе

Военнослужащий Военно-морского флота России назвал Atas.info свои страхи и поделился подробностями службы в Крыму во время спецоперации на Украине.
Владимир Михайлов* уже четыре года служит в военном городе на крымской территории – он вместе со своими сослуживцами занимается обороной границ России со стороны моря. Хоть он и говорит о своих страхах, но отваги и героизма у него не меньше, чем у персонажей великих фильмов военной тематики.
«Моряки ничего не боятся, моряки не мерзнут – они синеют. Шутка. Конечно боимся, как и все нормальные люди, страшно быть съеденным в море, если будет столкновение с вражеским кораблем. Все понимают, что тогда будет борьба за жизнь, а бежать некуда», - сказал Владимир.
Он отметил, что благодаря людским страхам уделяют большое внимание живучести корабли и отработке действий в разных ситуациях, чтобы не паниковать и выполнять поставленные задачи.
Молодой человек считает, что в Крыму в настоящее время безопаснее, чем на материке, потому что его охраняют одни из самых профессиональных бойцов и работает система ПВО.
«Да, сегодня был прилет украинского беспилотника, но ничего страшного не случилось – выбило лишь стекла и поранило несколько парней. При этом я думаю, что ракеты сюда не прилетят – слишком усилено патрулирование и все находятся в боевой готовности», - добавил Михайлов.
Сегодня, 31 июля, действительно был нанесен удар по двору штаба Черноморского флота в Севастополе – сработало маломощное взрывное устройство, которое было установлено на самодельный беспилотник – эти данные приводит городская администрация.
В настоящее время все военнослужащие были доставлены в больницу – большинство из них почти не пострадали, но есть и двое с травмами средней степени тяжести.
Больше всего моряк не любит бороться с укачиванием и пережидать непогоду – это самые тяжелые для него последствия службы в ВМФ, но есть и другие тонкости.
«Естественно моряки иногда уходят в дальнее плавание – это может длиться год, а иногда и больше. Конечно они посещают разные страны и чаще всего даже дают на несколько дней увольнительное, чтобы ребята могли отдохнуть, в том числе и с девочками», - вспоминает Владимир.
Однако самое тяжелое для многие во время такого плавания – это экономия пресной воды, ведь у всех организм устроен по разному и кому-то требуется больше воды, но нельзя, все строго по выдаче.
«Люди думают, что моряки толком ничего не делают, когда плавают. На самом деле у каждого свои обязанности и скучать уж точно не приходится, а если даже есть какое-то свободное время, то их уделяют физической подготовке и другим вещам, которые очень важны для боевых действий на такой случай», - возмутился военнослужащий ВМФ.
Многих интересует, как ходят в туалет на корабле, но ничего необычного в этом нет. У них это называется «Гальюн», а находиться он может в любом месте корабля, но чаще всего в самых непроходимых местах – там стоят баки, а смывается всё электрическим способом. Баки в море смывать запрещено, поэтому их опорожняют в морских портах.
Существует народное заблуждение, что моряки в День ВМФ РФ выпивают кружку соленой воды или купаются в море – это не так.
«Если повезет с увольнительным, то конечно все сперва гуляют по городу, общаются с родными и близкими. Пить нам нельзя, поэтому если и выпиваем, то совсем немного и в отпускное время – нам не стоит терять рассудок и терять свою физическую форму», - сказал моряк.
Обрядов никаких моряки не совершают – это все пережитки прошлого. Для них самое важное – это возможность позвонить своим родственникам и встретиться со своими самыми близкими людьми.
*Настоящее имя героя статьи было изменено по его желанию.