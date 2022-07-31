Врач из Новосибирска предрекла рост заболевших COVID-19 «Кентавр» в августе

По словам специалиста, «Кентавр» уже охватил страны Европы, Японию и США. Есть несколько случаев в России, так как этот штамм на 16% быстрее распространяется.
«Он умеет преодолевать иммунитет и устойчив к антителам, полученным при вакцинации. Поэтому вирусологи думают, что всплеск может произойти с середины августа или в начале осени. Но о том, будет ли он тяжелее переносится пока точно сказать нельзя», - сказала Овсянникова.
Также врач добавила, что симптоматика «Кентавра» пока точно не известна. Зарубежные ученые наблюдают главный симптом - боли в горле. Остальные, в частности быть головные боли, усталость и лихорадка, стали реже беспокоить пациентов.