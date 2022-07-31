Врач из Новосибирска предрекла рост заболевших COVID-19 «Кентавр» в августе

Врач из Новосибирска предрекла рост заболевших COVID-19 «Кентавр» в августе
Врач из Новосибирска предрекла рост заболевших COVID-19 «Кентавр» в августе
Вчера, 10:44ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Новый штамм COVID-19 «Кентавр» (В.А 2.75-подвид омикрона) обладает повышенной заражаемостью, поэтому рост заболеваемости можно ожидать с середины августа в России. Об этом заявила Atas.info главврач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.

По словам специалиста, «Кентавр» уже охватил страны Европы, Японию и США. Есть несколько случаев в России, так как этот штамм на 16% быстрее распространяется.

«Он умеет преодолевать иммунитет и устойчив к антителам, полученным при вакцинации. Поэтому вирусологи думают, что всплеск может произойти с середины августа или в начале осени. Но о том, будет ли он тяжелее переносится пока точно сказать нельзя», - сказала Овсянникова.

Также врач добавила, что симптоматика «Кентавра» пока точно не известна. Зарубежные ученые наблюдают главный симптом - боли в горле. Остальные, в частности быть головные боли, усталость и лихорадка, стали реже беспокоить пациентов.

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