Центр гимнастики в Новосибирске проверят после сообщений о жестокости тренеров

Центр гимнастики в Новосибирске проверят после сообщений о жестокости тренеров
Центр гимнастики в Новосибирске проверят после сообщений о жестокости тренеров
Сегодня, 08:21СпортФото: КП-НовосибирскЗапись с видеонаблюдения
Министерство спорта создало специальную комиссию, которая проверит информацию СМИ, а после примет соответствующее решение.

Министерство спорта и физической культуры региона создало специальную комиссию для проверки Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. О том, что Минспорт организовал проверку, сообщается в Телеграм-канале правительства региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что два тренера применяют насилие в отношении детей. Эти слова подтверждали жалобы самих несовершеннолетних своим родителям и записи с камер видеонаблюдения. По словам воспитанников учреждения, один из тренеров ударил ребенка деревянным кольцом по голове. Утверждается, что это не единственный случай применения насилия. Известно, что одного мальчика во время тренировки мужчина схватил за шею.

«В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа о недопустимых методах работы тренеров в ГАУ НСО "Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного" будет проведена служебная проверка информации с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Сформирована комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств», - говорится в сообщении правительства.

Выезд комиссии в учреждение запланирован 1 апреля 2022 года. Специалисты рассмотрят достоверность фактов и дадут оценку действиям руководства и персонала детского Центра. По факту подтверждения информации, будет принято решение.

Следственный комитет в Новосибирске также начал проверку по факту применения насилия к 12-летнему мальчику тренером спортивного центра.

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