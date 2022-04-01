Центр гимнастики в Новосибирске проверят после сообщений о жестокости тренеров

Ранее в СМИ появилась информация, что два тренера применяют насилие в отношении детей. Эти слова подтверждали жалобы самих несовершеннолетних своим родителям и записи с камер видеонаблюдения. По словам воспитанников учреждения, один из тренеров ударил ребенка деревянным кольцом по голове. Утверждается, что это не единственный случай применения насилия. Известно, что одного мальчика во время тренировки мужчина схватил за шею.