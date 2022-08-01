ХК «Сибирь»: какие легионеры подписаны на сезон чемпионата КХЛ

Сильнейшие легионеры покинули ХК «Сибирь», после начала военной спецоперации на Украине, не доиграв плей-офф, весной 2022. Будут ли выступать на новосибирский клуб иностранные хоккеисты в сезоне 2022/23, и какого класса это будут игроки разбирался Atas.info.

Обычно, легионеры - самые высокооплачиваемые игроки в команде, и если «не угадать» с иностранцами, то клуб может очень сильно пострадать от этого, как в плане результатов, так и в плане финансов. Atas.info расскажет вам о том, кто из легионеров приехал в ХК «Сибирь», и как в целом обстоит ситуация с иностранцами в Лиге. Ситуация с легионерами в Лиге В конце прошлого сезона, перед самым плей-офф, часть иностранцев в ряде клубов КХЛ просто взяли и покинули расположение своих команд. Так, например, уфимский «Салават-Юлаев» остался без своего основного голкипера и нескольких нападающих, а омский «Авангард» потерял первую пару защитников. Подобные истории очень сильно оказали влияние на генеральных менеджеров клубов. Что делать: «позвать не самых сильных, но наших ребят или рискнуть и подписать иностранцев, которые в любой момент могут уехать», - главная дилемма текущего межсезонья. «Руководство КХЛ никак не ограничивает клубы в подписании игроков. Американец, француз, чех или латвиец – в нашем чемпионате рады всем. Проблема заключается в другом – легионеров на их родине пытаются запугать отстранением от сборной, лишением гражданства и даже тюрьмой. К примеру, ХК «Амур» подписал вратаря сборной Латвии Яниса Калниньша, голкипер рад был приехать в Хабаровск, но Служба Государственной Безопасности Латвии пытается сорвать этот переход. «По оценке СГБ, в сложившихся геополитических условиях оказывать любую поддержку России, в том числе участвовать в продвижении её достижений в спорте, противоречит интересам национальной безопасности Латвии и основополагающим ценностям демократического общества, к которым относится уважение к человеческой жизни и территориальной целостности другого независимого государства», - говорит СГБ. Ну а что же «Сибирь»? В прошлом сезоне «Сибирь» располагала следующим комплектом иностранных игроков: Харри Сятери, Юрки Йокипакка, Ник Шор, Михал Чайковский, Тревор Мерфи. Харри Сятери Фото: ХК "Сибирь" Сятери (Олимпийский чемпион Пекина 2022 в составе сборной Финляндии), Йокипакка и Шор покинули новосибирский клуб, а вот Мерфи и Чайковский, как минимум год, ещё поиграют за новосибирскую область. Потеря Сятери, как бы парадоксально это не звучало, одновременно и очень велика и не важна. Харри стал любимцем публики, буквально на своих плечах тащил команду из года в год, и являлся одним из лучших голкиперов Лиги. Но после его ухода «Сибирь» не осталась без топового вратаря – Антон Красоткин считается одним из сильнейших молодых игроков страны, именно он и займёт место Сятери. Уход Йокипакки команде также можно пережить. Юрки очень хороший атакующий защитник, но в обороне он часто ошибался. Про таких защитников говорят, что если они уходят в ноль по показателю полезности и ошибаются меньше, чем атакуют, то это уже хорошо. Ник Шор стал вторым бомбардиром команды в прошлом сезоне, на его счету 26 очков (10+16). «Родители были очень рады, когда увидели меня. Нет ощущения, что для меня сезон закончен. Я хотел бы быть с партнёрами по команде, хотел бы доиграть сезон, но сейчас есть вещи поважнее», – цитирует Шора инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet. Казалось бы, уход такого игрока – потеря для «Сибири», но генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский и тут всё предусмотрел. Ник Шор Фото: ХК "Сибирь" В конце июля на официальном сайте клуба появляется новость, что «Сибирь» подписала контракт с 31-летним канадским нападающим Тэйлором Беком. Игрок такого калибра мог усилить абсолютно любой клуб КХЛ, чего стоит только его статистика - Бек сыграл 251 матч в регулярных чемпионатах КХЛ, за которые набрал 175 очков (64+111) и 38 матчей в плей-офф, в которых набрал 34 очка (8+26). На данный момент «Сибирь» закрыла 3 легионерские позиции – один из лучших нападающих Лиги Бэк, отличный атакующий защитник Мерфи и добротный защитник Чайковский. Впереди предсезонные игры, когда «большие» клубы будут расторгать контракты с игроками, которые не смогли проявить себя. Обычно, клубы среднего звена, куда входит и «Сибирь», пытаются дать второй шанс таким ребятам. Очень большая вероятность, что ещё один-два иностранца в клубе всё-таки появятся. Но это точно будут не Финны или Латвийцы, игроки из Канада или США сейчас наименее угнетаемые в плане игры в России, их и стоит ждать в Новосибирске.

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