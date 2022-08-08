В Саянах нашли записку от туристов из Новосибирска спустя 55 лет

Туристы из Новосибирска в 1967 году оставили записку в Саянах на пике Топографов. Ее нашли только спустя 55 лет, в хорошем качестве. Об этом рассказал руководитель туристско-экологического клуба «Академия» Евгений Янущак.

В июле этого года маршрут высшей категории сложности в Восточных Саянах проходила группа туристов из Иркутска. На пике Топографов они нашли записку, которую там оставили туристы из Новосибирского государственного университета, пишет BFM-Новосибирск. «При прохождении перевала или восхождении на вершину спортсмены оставляют записку, в которой указана дата, категория, список группы, маршрут, путь следования. Это такая традиция, дошедшая до нашего времени. Раньше это работало как доказательство, что на вершине или перевале были, дошли до высшей отметки этого препятствия. Зашёл, написал и снял ту, что была в туре. Доказал, что там был. Сейчас подтверждением являются фото и геоданные. Но записки пишем, они сейчас смогут помочь при поисках группы», рассказал Евгений Янущак. Интересно то, что найденная записка датирована 2 августа 1967 года, то есть на Топографе никого не было 55 лет. Получается, что туристы из НГУ были первопроходцами, а туристы из Иркутска – вторыми. Текст записки был следующий: «2 августа 1967 группа туристов Новосибирского госуниверситета под руководством Буднева В. М. взошла на эту горку. Совершили траверс с пика Топографов. Сложили тур и обозвали эту вершину «Именинником» в честь Лешки Харькова, у которого сегодня день рождения. Поели и в лужице нашли водичку. Просим прислать записку по адресу: г. Иркутск 29, ул. Чайковского 9, кв. 15. Будневу В. М.».

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