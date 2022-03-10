«Сибирь» – «Салават Юлаев» в плей-офф 10 марта: во сколько смотреть 5-й матч серии

ХК «Сибирь» 10 марта сыграет пятый матч с уфимской командой «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ Восточной конференции.
Когда матч ХК «Сибирь» против «Салават Юлаев»
Игра в плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 10 марта в 17:00 по московскому времени на стадионе «Уфа-Арена».
Какие прогнозы на матч «Сибири» против «Салавата Юлаева»
Букмекеры отдают свое предпочтение хозяевам арены в пятом матче, ведь команда показывает высокий уровень мастерства, несмотря на уход из команды легионеров. При этом на «Сибири» уход игроков сейчас больше сказывается, особенно, после ухода Харри Сятери – финского вратаря.
Где посмотреть матч «Сибирь – Салават Юлаев»
Смотреть за матчем команд можно по видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ или посмотреть по Матч ТВ. Начало в 17:00.
Напомним, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» попрощался с двумя финскими игроками Юрки Йокипаккой и Харри Сятери. Новосибирск также был лишен право проводить Молодежный чемпионат мира по хоккею из-за ситуации в Украине.