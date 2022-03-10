«Сибирь» – «Салават Юлаев» в плей-офф 10 марта: во сколько смотреть 5-й матч серии

«Сибирь» – «Салават Юлаев» в плей-офф 10 марта: во сколько смотреть 5-й матч серии
«Сибирь» – «Салават Юлаев» в плей-офф 10 марта: во сколько смотреть 5-й матч серии
Вчера, 06:29СпортФото: ХК Сибирь
Букмекеры дают свои прогнозы на победу «Салават Юлаев» в пятом матче против ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» 10 марта сыграет пятый матч с уфимской командой «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ Восточной конференции.

Когда матч ХК «Сибирь» против «Салават Юлаев»

Игра в плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 10 марта в 17:00 по московскому времени на стадионе «Уфа-Арена».

Какие прогнозы на матч «Сибири» против «Салавата Юлаева»

Букмекеры отдают свое предпочтение хозяевам арены в пятом матче, ведь команда показывает высокий уровень мастерства, несмотря на уход из команды легионеров. При этом на «Сибири» уход игроков сейчас больше сказывается, особенно, после ухода Харри Сятери – финского вратаря.

Где посмотреть матч «Сибирь – Салават Юлаев»

Смотреть за матчем команд можно по видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ или посмотреть по Матч ТВ. Начало в 17:00.

Напомним, что ​​новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» попрощался с двумя финскими игроками Юрки Йокипаккой и Харри Сятери. Новосибирск также был лишен право проводить Молодежный чемпионат мира по хоккею из-за ситуации в Украине.

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