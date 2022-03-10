«Сибирь» – «Салават Юлаев» в плей-офф 10 марта: во сколько смотреть 5-й матч серии

Букмекеры отдают свое предпочтение хозяевам арены в пятом матче, ведь команда показывает высокий уровень мастерства, несмотря на уход из команды легионеров. При этом на «Сибири» уход игроков сейчас больше сказывается, особенно, после ухода Харри Сятери – финского вратаря.