Часы обратного отсчета до МЧМ-2023 по хоккею демонтировали в Новосибирске

Разбор часов обратного отсчета до МЧМ-2023 начали на площади Ленина в Новосибирске 13 мая 2022 года. Эту информацию Atas.info подтвердили в министерстве физической культуры и спорта региона.

«Да сегодня начали демонтаж часов, которые отсчитывали время до начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею. Они в рабочем состоянии, поэтому их дальнейшую судьбу будет решать в скором времени. Разбор согласован с ФХР», - пояснили журналисту в Минспорта области. Часы для МЧМ-2023 по хоккею планируют в будущем разместить у нового ЛДС, но эта идея ещё в стадии обсуждения. Сейчас они находятся в «Дирекции спортивных мероприятий». «Соревнования должны были проходить в Омске и Новосибирске. Но так сложилось, что их перенесли в Канаду. Конечно, многие болельщики были опечалены, но со временем уже свыклись с этой новостью», - рассказали в ведомстве. Напомним, часы запустили в центре Новосибирске ещё в конце 2021 года. Несколько раз они сбоили и их приходилось настраивать заново. Уже в феврале стало известно, что МЧМ отменяют в Сибири, а игру переносят в Канаду.

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