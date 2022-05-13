Часы обратного отсчета до МЧМ-2023 по хоккею демонтировали в Новосибирске

Часы обратного отсчета до МЧМ-2023 по хоккею демонтировали в Новосибирске
Часы обратного отсчета до МЧМ-2023 по хоккею демонтировали в Новосибирске
Сегодня, 11:57СпортФото: Дмитрий Тростников
Разбор часов обратного отсчета до МЧМ-2023 начали на площади Ленина в Новосибирске 13 мая 2022 года. Эту информацию Atas.info подтвердили в министерстве физической культуры и спорта региона.

«Да сегодня начали демонтаж часов, которые отсчитывали время до начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею. Они в рабочем состоянии, поэтому их дальнейшую судьбу будет решать в скором времени. Разбор согласован с ФХР», - пояснили журналисту в Минспорта области.

Часы для МЧМ-2023 по хоккею планируют в будущем разместить у нового ЛДС, но эта идея ещё в стадии обсуждения. Сейчас они находятся в «Дирекции спортивных мероприятий».

«Соревнования должны были проходить в Омске и Новосибирске. Но так сложилось, что их перенесли в Канаду. Конечно, многие болельщики были опечалены, но со временем уже свыклись с этой новостью», - рассказали в ведомстве.

Напомним, часы запустили в центре Новосибирске ещё в конце 2021 года. Несколько раз они сбоили и их приходилось настраивать заново. Уже в феврале стало известно, что МЧМ отменяют в Сибири, а игру переносят в Канаду.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы