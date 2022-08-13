День физкультурника 13 августа 2022: новые открытки и поздравления с праздником

Коллеги, наша профессия диктует нам правила жизни. Мы своим примером доказываем, что бодрость и энергичность в любом возрасте — это реально и классно. В день физкультурника поздравляю вас с праздником и желаю заряжать, удивлять, восхищать, достигать и покорять! Пусть все ваши усилия получат достойные плоды! Пусть высокие награды сопровождаются отличными финансовыми вливаниями! Пусть преграды и помехи трансформируются в возможности!