День физкультурника 13 августа 2022: новые открытки и поздравления с праздником

День физкультурника 13 августа 2022: новые открытки и поздравления с праздником
День физкультурника 13 августа 2022: новые открытки и поздравления с праздником
Сегодня, 04:23СпортЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiДень физкультурника отмечается во вторую субботу августа
13 августа 2022 года в России отмечается День физкультурника. Его празднуют все, кто причастен к спорту не только по профессии, но даже по хобби. Atas.info собрал красивые картинки и прикольные поздравления, так что порадуйте ими вашего близкого.

Новые душевные поздравления и картинки с Днем физкультурника-2022

Фото:bipbap.ru

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С днем физкультурника! Будьте крепки телом и сильны духом, ставьте перед собой высокие цели и добивайтесь результатов, сохраняйте позитивный настрой в любой ситуации. Пусть в семье царят мир и гармония, взаимопонимание и любовь. Пусть удача и достаток не покидают вас, а каждый день приносит радость и искренние улыбки. Счастья, благополучия и процветания.

Фото:bipbap.ru

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Без физической культуры

Нам сегодня не прожить:

Только силой физкультуры

Можно старость победить!

В этот день тебе желаю

Я здоровья и добра,

Спорт сегодня отдыхает –

Веселиться нам пора!

Фото:bipbap.ru

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Спорт — это путь к успеху, здоровью и красоте. В День физкультурника хочу выразить огромные слова благодарности всем учителям физкультуры, тренерам, чемпионам и спортсменам за то, что именно вы поддерживаете спортивный дух в стране и грамотно воспитываете новое поколение! Крепкого здоровья, достижения намеченных целей и покорения спортивных высот!

Фото:bipbap.ru

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Мы с Днем физкультурника вас поздравляем.

Конечно, здоровья сердечно желаем!

Пусть ноги по жизни бегут, а не ходят,

Победы, триумфы пускай вас находят.

Вы гол забивайте в чужие ворота,

Взять верхнюю планку — вот ваша забота.

Желаем быть бодрым и свежим всегда,

Счастливым все долгие жизни года.

Фото:bipbap.ru

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Уважаемых коллег поздравляю с Днем физкультурника! Пусть в жизни вы также легко, как на тренировках, сможете перепрыгнуть через козлов! Пусть легко и быстро, как по канату вверх, вы уйдёте от неприятностей! Желаю крепкого, как мотор самолёта, сердца! Бодрости, счастья, успехов в спорте!

Фото:bipbap.ru

***

Начинаешь день с пробежки,

Обливаешься водой,

Поздравляю, физкультурник,

Тебя в праздник славный твой.

Быть всегда желаю в форме,

О болезнях позабыть,

В своей жизни, как и в спорте,

Я желаю первым быть.

Быть настойчивым, упорным,

Планку выше поднимать,

И вершину за вершиной

Я желаю покорять.

Фото:photostocky.ru

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Коллеги, наша профессия диктует нам правила жизни. Мы своим примером доказываем, что бодрость и энергичность в любом возрасте — это реально и классно. В день физкультурника поздравляю вас с праздником и желаю заряжать, удивлять, восхищать, достигать и покорять! Пусть все ваши усилия получат достойные плоды! Пусть высокие награды сопровождаются отличными финансовыми вливаниями! Пусть преграды и помехи трансформируются в возможности!

Фото:photostocky.ru

***

Вся жизнь – спортивная карьера,

Стремишься совершенным быть,

Чтоб ребятня была при деле,

Стараешься её учить.

Спасибо за твой труд прекрасный,

Ты спорт стараешься поднять,

И все попытки не напрасны,

Вот мы явились поздравлять.

С днем физкультурника мужчина,

Ты самый лучший из людей,

Помочь, не ищешь ты причину,

И трудишься на благо всех детей.

Фото:photostocky.ru

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В спорте, не обязательно быть самым лучшим и получать медали, ведь главная награда того, кто ценит правильный образ жизни и физкультуру – крепкое здоровье! Прими мои поздравления с Днем физкультурника! Пусть твои годы будут долгими, а здоровье – крепким в любую погоду!

Фото:trinixy.ru

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Ни грамма жира, пресс стальной,

Рельефная мускулатура!

Расправишься с любой шпаной,

Всему виною физкультура!

И в бадминтоне, и в борьбе

Возьмешь медали, точно знаем!

В День физкультурника тебе

Побед и званий мы желаем!

Фото:trinixy.ru

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Спорт - это твоя жизнь. Поэтому, желаю в День Физкультурника самых больших достижений в спортивных состязаниях. Пусть твоя квартира будет завалена золотыми медалями и кубками! С праздником, дорогой!

Также вы можете посмотреть поздравления своим любимым девушкам.

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