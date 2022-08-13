День физкультурника 13 августа 2022: новые открытки и поздравления с праздником

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С днем физкультурника! Будьте крепки телом и сильны духом, ставьте перед собой высокие цели и добивайтесь результатов, сохраняйте позитивный настрой в любой ситуации. Пусть в семье царят мир и гармония, взаимопонимание и любовь. Пусть удача и достаток не покидают вас, а каждый день приносит радость и искренние улыбки. Счастья, благополучия и процветания.
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Без физической культуры
Нам сегодня не прожить:
Только силой физкультуры
Можно старость победить!
В этот день тебе желаю
Я здоровья и добра,
Спорт сегодня отдыхает –
Веселиться нам пора!
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Спорт — это путь к успеху, здоровью и красоте. В День физкультурника хочу выразить огромные слова благодарности всем учителям физкультуры, тренерам, чемпионам и спортсменам за то, что именно вы поддерживаете спортивный дух в стране и грамотно воспитываете новое поколение! Крепкого здоровья, достижения намеченных целей и покорения спортивных высот!
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Мы с Днем физкультурника вас поздравляем.
Конечно, здоровья сердечно желаем!
Пусть ноги по жизни бегут, а не ходят,
Победы, триумфы пускай вас находят.
Вы гол забивайте в чужие ворота,
Взять верхнюю планку — вот ваша забота.
Желаем быть бодрым и свежим всегда,
Счастливым все долгие жизни года.
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Уважаемых коллег поздравляю с Днем физкультурника! Пусть в жизни вы также легко, как на тренировках, сможете перепрыгнуть через козлов! Пусть легко и быстро, как по канату вверх, вы уйдёте от неприятностей! Желаю крепкого, как мотор самолёта, сердца! Бодрости, счастья, успехов в спорте!
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Начинаешь день с пробежки,
Обливаешься водой,
Поздравляю, физкультурник,
Тебя в праздник славный твой.
Быть всегда желаю в форме,
О болезнях позабыть,
В своей жизни, как и в спорте,
Я желаю первым быть.
Быть настойчивым, упорным,
Планку выше поднимать,
И вершину за вершиной
Я желаю покорять.
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Коллеги, наша профессия диктует нам правила жизни. Мы своим примером доказываем, что бодрость и энергичность в любом возрасте — это реально и классно. В день физкультурника поздравляю вас с праздником и желаю заряжать, удивлять, восхищать, достигать и покорять! Пусть все ваши усилия получат достойные плоды! Пусть высокие награды сопровождаются отличными финансовыми вливаниями! Пусть преграды и помехи трансформируются в возможности!
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Вся жизнь – спортивная карьера,
Стремишься совершенным быть,
Чтоб ребятня была при деле,
Стараешься её учить.
Спасибо за твой труд прекрасный,
Ты спорт стараешься поднять,
И все попытки не напрасны,
Вот мы явились поздравлять.
С днем физкультурника мужчина,
Ты самый лучший из людей,
Помочь, не ищешь ты причину,
И трудишься на благо всех детей.
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В спорте, не обязательно быть самым лучшим и получать медали, ведь главная награда того, кто ценит правильный образ жизни и физкультуру – крепкое здоровье! Прими мои поздравления с Днем физкультурника! Пусть твои годы будут долгими, а здоровье – крепким в любую погоду!
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Ни грамма жира, пресс стальной,
Рельефная мускулатура!
Расправишься с любой шпаной,
Всему виною физкультура!
И в бадминтоне, и в борьбе
Возьмешь медали, точно знаем!
В День физкультурника тебе
Побед и званий мы желаем!
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Спорт - это твоя жизнь. Поэтому, желаю в День Физкультурника самых больших достижений в спортивных состязаниях. Пусть твоя квартира будет завалена золотыми медалями и кубками! С праздником, дорогой!
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