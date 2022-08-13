День физкультурника 13 августа 2022: программа мероприятий праздника в Новосибирске

Новосибирцы отметят День физкультурника спортивными играми на Михайловской набережной 13 августа. Также подобные состязания и веселые старты пройдут в районах области. Рассказываем, куда можно пойти в этот день.

Главные события на Михайловской набережной в День физкультурника: К одному из самых главных спортивных праздников город основательно подготовился. Всего сибиряков ожидает несколько десяток площадок, где состоятся турниры и игры, которых придумали свыше 100 по всему региону. Главные торжества по традиции пройдут на Михайловской набережной в Новосибирске уже в эту субботу. Старт забавам в 10:00. Торжественно площадку откроют первые лица области и города, а также победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр. Они поздравят гостей города и жителей с Днем физкультурника. В этот праздничный день на набережной состоится спартакиада команд секций и спортшкол. В ней поучаствуют с ребятами представители Минспорта НСО. «В программе соревнований: челночный бег, прыжок в длину с места, сила удара, поднимание туловища из положения лёжа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири, джампинг, скакалка, дартс, обруч, флорбол, попадание мячом в ворота, перетягивание каната», - отметили в ведомстве. Что ещё ждет новосибирцев на набережной: Всех сибиряков приглашают на фестиваль фитнес-клубов. Ещё там выступят черлидеры «FIT FEST». Также желающие могут посетить фестивали во дворах. Во дворе на Немировича-Данченко,20/2 будут перетягивать канат и играть в мини-футбол. Турнир по флорболу пройдет на ул. 2-я Портовая, 36. Также дворовые команды посоревнуются в футболе, интеллектуальных играх и настольному футболу. Любителям экстремальных видов спорта будет по душе соревнования по кикскутеринг, роллерблейдинг, велоспорт БМХ парк; ещё можно посетить в этот день открытый турнир по бамперболу. Множество других соревнований анонсировали в крупных районах области. Со всеми мероприятиями можно ознакомиться на сайте Министерства спорта Новосибирской области. По таблице возможно узнать место и время проведения того, или иного турнира.

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