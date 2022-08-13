День физкультурника 13 августа 2022: программа мероприятий праздника в Новосибирске

День физкультурника 13 августа 2022: программа мероприятий праздника в Новосибирске
День физкультурника 13 августа 2022: программа мероприятий праздника в Новосибирске
Сегодня, 07:21СпортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирцы отметят День физкультурника спортивными играми на Михайловской набережной 13 августа. Также подобные состязания и веселые старты пройдут в районах области. Рассказываем, куда можно пойти в этот день.

Главные события на Михайловской набережной в День физкультурника:

К одному из самых главных спортивных праздников город основательно подготовился. Всего сибиряков ожидает несколько десяток площадок, где состоятся турниры и игры, которых придумали свыше 100 по всему региону.

Главные торжества по традиции пройдут на Михайловской набережной в Новосибирске уже в эту субботу. Старт забавам в 10:00.

Торжественно площадку откроют первые лица области и города, а также победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр. Они поздравят гостей города и жителей с Днем физкультурника.

В этот праздничный день на набережной состоится спартакиада команд секций и спортшкол. В ней поучаствуют с ребятами представители Минспорта НСО.

«В программе соревнований: челночный бег, прыжок в длину с места, сила удара, поднимание туловища из положения лёжа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири, джампинг, скакалка, дартс, обруч, флорбол, попадание мячом в ворота, перетягивание каната», - отметили в ведомстве.

Что ещё ждет новосибирцев на набережной:

Всех сибиряков приглашают на фестиваль фитнес-клубов. Ещё там выступят черлидеры «FIT FEST». Также желающие могут посетить фестивали во дворах.

Во дворе на Немировича-Данченко,20/2 будут перетягивать канат и играть в мини-футбол. Турнир по флорболу пройдет на ул. 2-я Портовая, 36. Также дворовые команды посоревнуются в футболе, интеллектуальных играх и настольному футболу.

Любителям экстремальных видов спорта будет по душе соревнования по кикскутеринг, роллерблейдинг, велоспорт БМХ парк; ещё можно посетить в этот день открытый турнир по бамперболу.

Множество других соревнований анонсировали в крупных районах области. Со всеми мероприятиями можно ознакомиться на сайте Министерства спорта Новосибирской области. По таблице возможно узнать место и время проведения того, или иного турнира.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы