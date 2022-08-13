День физкультурника 2022: сколько олимпийских чемпионов в Новосибирске

День физкультурника 2022: сколько олимпийских чемпионов в Новосибирске
День физкультурника 2022: сколько олимпийских чемпионов в Новосибирске
Сегодня, 07:00СпортАлександр КондратьевФото: Pxhere
День физкультурника будет отмечаться 13 августа 2022 года в Новосибирске. В этот праздник принято проводить спортивные мероприятия, посвященные великим спортсменам и призерам. Atas.info собрал список всех олимпийских чемпионов в Новосибирской области.

Победители и призёры Олимпийских игр из Новосибирской области по зимним видам спорта

Анна Богалий – заслуженный мастер спорта России по биатлону, участница XIX зимних Олимпийских игр. Олимпийская Чемпионка XX зимних Олимпийских игр (2006 г., Италия) по биатлону в эстафетной гонке 4 по 6 км. На Олимпиаде в Ванкувере в составе женской эстафетной команды выиграла золотую медаль и стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Сергей Булыгин – четырехкратный чемпион мира по лыжными спорту, завоевал золотую награду Олимпийских игр в 1984 года в Сараево в эстафете 4 по 7,5 км, в составе команды Юрия Кашкарова, Дмитрия Васильева, Альгимантаса Шалны. Новосибирец выступал на последнем этапе. На свою дистанцию ушел вторым, но поразив все мишени, отыграл время и финишировал первым.

Фото:Atas.info

Ольга Вилухина – мастер спорта России международного класса по биатлону, член сборной команды России по биатлону, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи в спринте и эстафете, победитель и призер Этапов Кубка Мира 2013, 2012, 2011 года, абсолютный победитель первенства Европы 2009 года.

Светлана Ишмуратова – заслуженный мастер спорта России по биатлону. Семикратная чемпионка мира. Многократный призер чемпионатов мира, многократная победительница и призер этапов кубка мира, чемпионатов Европы, России. Тренер Фатьянов Виталий Николаевич. Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002 год) в эстафете 4 по 6 км. Двукратная чемпионка XX зимних Олимпийских игр 2006 (Турин Италия) в индивидуальной гонке на 15 км и в эстафете 4 по 6 км.

Фото:Atas.info

Виктор Маматов (Биатлон) – призер: X зимние Олимпийские игры – 1968 (Гренобль, Франция) – золото в эстафете 4×7,5 км, XI зимние Олимпийские игры – 1972 (Саппоро, Япония) – золото в эстафете 4 × 7,5 км.

Сергей Тарасов (Биатлон) – призер: XVII зимние Олимпийские игры – 1994 (Лиллехаммер, Норвегия) – золото в гонке на 20 км, серебро в эстафете 4 х 7,5 км, бронза в гонке на 10 км, XVII.I зимние Олимпийские игры – 1998 (Нагано, Япония) – бронза в эстафете 4 х 7,5 км

Александр Тихонов (Биатлон) – призер: X зимние Олимпийские игры – 1968 (Гренобль, Франция) –золото в эстафете 4 х 7,5 км, серебро в гонке на 20 км, XI зимние Олимпийские игры – 1972 (Саппоро, Япония) –

Фото:Atas.info

золото в эстафете 4 х 7,5 км, XII зимние Олимпийские игры – 1976 (Инсбрук, Австрия) – золото в эстафете 4 х 7,5 км, XIII зимние Олимпийские игры – 1980 (Лейк-Плэсид, США) – золото в эстафете 4 х 7,5 км.

Светлана Печерская (Биатлон) – призер: XVI зимние Олимпийские игры – 1992 (Альбервиль, Франция) – серебро в гонке на 15 км.

Сергей Чепиков (Биатлон) – призер: XX зимние Олимпийские игры – 2006 (Турин, Италия) – серебро в эстафете 4 х 7,5 км.

Фото:Atas.info

Зинаида Амосова (Лыжные гонки) – призер: XII зимние Олимпийские игры – 1976 (Инсбрук, Австрия) – золото в эстафете 4 х 5 км.

Илья Черноусов (Лыжные гонки) – призер: XXII зимние Олимпийские игры – 2014 (Сочи, Россия) – бронза в масс-старте на 50 км свободным стилем.

Победители и призёры Олимпийских игр из Новосибирской области по летним видам спорта

Мария Калмыкова (Баскетбол) – призер: ​XXVIII летние Олимпийские игры – 2004 (Афины, Греция) – бронза в составе сборной России.

Александра Леонова (Баскетбол) – призер: XXIV летние Олимпийские игры – 1988 (Сеул, Республика Корея) – бронза в составе сборной СССР.

Фото:Atas.info

Ирина Минх (Баскетбол) – призер: XXIV летние Олимпийские игры – 1988 (Сеул, Республика Корея) - бронза в составе сборной СССР, XXV летние Олимпийские игры – 1992 (Барселона, Испания) – золото в составе Объединенной команды.

Елена Худашова (Баскетбол) – XXIV летние Олимпийские игры – 1988 (Сеул, Республика Корея) – бронза в составе сборной СССР.

Фото:Atas.info

Михаил Алоян (Бокс) – призер: XXX летние Олимпийские игры – 2012 (Лондон, Великобритания) – бронза в весовой категории до 52 кг.

Александр Бутько (Волейбол) – призер: XXX летние Олимпийские игры – 2012 (Лондон, Великобритания) – золото в составе сборной команды России.

Ильяс Куркаев (Волейбол) – призер: XXXII Олимпийские игры – 2021 (Токио-2020, Япония) – серебро в составе сборной России.

Фото:Atas.info

Евгений Митьков (Волейбол) – призер: XXVII Олимпийские игры – 2000 (Сидней, Австралия) – серебро в составе сборной России.

Роман Власов (Греко-римская борьба) – призер: XXX летние Олимпийские игры – 2012 (Лондон, Великобритания) – золото в весовой категории до 74 кг, XXXI летние Олимпийские игры – 2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) – золото в весовой категории до 75 кг.

Александр Карелин (Греко-римская борьба) – призер: XXIV летние Олимпийские игры – 1988 (Сеул, Республика Корея) – золото в весовой категории до 130 кг, XXV летние Олимпийские игры – 1992 (Барселона, Испания) – золото в весовой категории до 130 кг, XXVI летние Олимпийские игры – 1996 (Атланта, США) – золото в весовой категории до 130 кг, XXVII летние Олимпийские игры – 2000 (Сидней, Австралия) – серебро в весовой категории до 130 кг.

Фото:Atas.info

Виктор Маркин (Легкая атлетика) – призер: XXII летние Олимпийские игры – 1980 (Москва, СССР) – золото в беге на 400 метров (44,60), золото в эстафете 4 х 400 м.

Андрей Перлов (Легкая атлетика) – призер: XXV летние Олимпийские игры – 1992 (Барселона, Испания) – золото в спортивной ходьбе на 50 км.

Игорь Полянский (Плавание) – призер: XXIV летние Олимпийские игры – 1988 (Сеул, Республика Корея) – золото на дистанции 200 м в плавании на спине, бронза на дистанции 100 метров на спине, бронза в комбинированной эстафете 4 х 100 м.

Валерий Ильиных (Спортивная гимнастика) – призер: XIX летние Олимпийские игры – 1968 (Мехико, Мексика) – серебро в командных соревнованиях.

Евгений Подгорный (Спортивная гимнастика) – призер: XXVI летние Олимпийские игры – 1996 (Атланта, США) – золото в командных соревнованиях XXVII, Олимпийские игры – 2000 (Сидней, Австралия) – бронза в командных соревнованиях.

Иван Стретович (Спортивная гимнастика) – призер: XXXI летние Олимпийские игры – 2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) – серебро в командных соревнованиях.

Валентина Черкасова (Пулевая стрельба) – призер: XXIV летние Олимпийские игры – 1988 (Сеул, Республика Корея) - Бронза в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м.

Юлия Гаврилова (Фехтование) – призер: XXXI летние Олимпийские игры – 2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) – золото в командных соревнованиях (сабля).

Фото:Atas.info

Григорий Кириенко (Фехтование) – призер: XXV летние Олимпийские игры – 1992 (Барселона, Испания) – золото в командных соревнованиях (сабля), XXVI летние Олимпийские игры – 1996 (Атланта, США) – золото в командных соревнованиях (сабля).

Анатолий Котешев (Фехтование) – призер: XX летние Олимпийские игры – 1972 (Мюнхен, ФРГ) – серебро в командном первенстве (рапира).

Станислав Поздняков (Фехтование) – призер: XXV летние Олимпийские игры – 1992 (Барселона, Испания) – золото в командных соревнованиях (сабля), XXVI летние Олимпийские игры – 1996 (Атланта, США) – золото в личных соревнованиях, золото в командных соревнованиях (сабля), XXVII летние Олимпийские игры – 2000 (Сидней, Австралия) – золото в командных соревнованиях (сабля), XXVIII летние Олимпийские игры – 2004 (Афины, Греция) – бронза в командных соревнованиях (сабля).

София Позднякова (Фехтование) – призер: XXXII летние Олимпийские игры – 2021 (Токио-2020, Япония) – золото в личных соревнованиях, золото в командных соревнованиях (сабля).

Любовь Шутова (Фехтование) – призер: XXXI летние Олимпийские игры – 2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) – бронза в командных соревнованиях (шпага).

Равиль Хабутдинов (Тяжелая атлетика) – призер: XVI летние Олимпийские игры – 1956 (Мельбурн, Австралия) – серебро в весовой категории 60-67,5 кг.

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