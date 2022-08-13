День физкультурника 2022: сколько олимпийских чемпионов в Новосибирске

Сергей Булыгин – четырехкратный чемпион мира по лыжными спорту, завоевал золотую награду Олимпийских игр в 1984 года в Сараево в эстафете 4 по 7,5 км, в составе команды Юрия Кашкарова, Дмитрия Васильева, Альгимантаса Шалны. Новосибирец выступал на последнем этапе. На свою дистанцию ушел вторым, но поразив все мишени, отыграл время и финишировал первым.