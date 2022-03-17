После отмены МЧМ-2023 в новосибирском ЛДС пройдут соревнования по волейболу и хоккею

После отмены МЧМ-2023 в Новосибирске на новом ЛДС пройдут соревнования по волейболу и хоккею. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 17 марта.
После того, как Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году отменили, в ледовой арене планируются и другие крупные соревнования. Мероприятия будут всероссийского масштаба в направлении хоккея и волейбола.
Так, Федерация хоккея России хочет провести крупный турнир по хоккею в новом ЛДС. Помимо этого, сейчас новосибирские власти ведут переговоры о проведении общенациональных соревнований с всероссийской федерацией волейбола. По информации властей, в них могут принимать участие и зарубежные команды.