После отмены МЧМ-2023 в новосибирском ЛДС пройдут соревнования по волейболу и хоккею

После отмены МЧМ-2023 в новосибирском ЛДС пройдут соревнования по волейболу и хоккею
После отмены МЧМ-2023 в новосибирском ЛДС пройдут соревнования по волейболу и хоккею
Сегодня, 11:48СпортФото: сайт Правительства НСО
Крупный турнир в Новосибирске хочет устроить Федерация хоккея России.

После отмены МЧМ-2023 в Новосибирске на новом ЛДС пройдут соревнования по волейболу и хоккею. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 17 марта.

После того, как Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году отменили, в ледовой арене планируются и другие крупные соревнования. Мероприятия будут всероссийского масштаба в направлении хоккея и волейбола.

Так, Федерация хоккея России хочет провести крупный турнир по хоккею в новом ЛДС. Помимо этого, сейчас новосибирские власти ведут переговоры о проведении общенациональных соревнований с всероссийской федерацией волейбола. По информации властей, в них могут принимать участие и зарубежные команды.

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