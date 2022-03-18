Болельщики скупили все билеты на матч ФК «Новосибирск» с блогерами

«Такого количества зрителей на матчах в Новосибирске уже не было много лет. Ажиотаж был вокруг матча в честь 80-летнего юбилея команды в сентябре 2016 года», - рассказал пресс-атташе клуба в разговоре с Atas.info Дмитрий Кондратьев.