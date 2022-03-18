Болельщики скупили все билеты на матч ФК «Новосибирск» с блогерами

Сибирские болельщики вмиг раскупили билеты на товарищеский матч ФК «Новосибирск» с командой популярных блогеров «Амкал». Организаторы ожидают рекордное количество болельщиков.
Новосибирский футбольный клуб объявил о матче с самой популярной команды блогеров на YouTube «Амкала» на днях. Буквально за считанные часы ярые болельщики раскупили все билеты – это новый рекорд.
«Такого количества зрителей на матчах в Новосибирске уже не было много лет. Ажиотаж был вокруг матча в честь 80-летнего юбилея команды в сентябре 2016 года», - рассказал пресс-атташе клуба в разговоре с Atas.info Дмитрий Кондратьев.
Собеседник отметил, что в этом году на матч против блогеров раскупили все имеющиеся в наличие билеты. Многим даже не досталось места.
«Арена вмещает 3500 зрителей, мы в рамках постановления правительства реализовываем около 2500 билетов, т.е. 70% от разрешённого числа. А заявок было ещё больше».
Отметим, Амкал» - это любительский футбольный клуб блогера Германа EL Classico Попкова. На канал команды на YouTube подписаны около 3 миллионов человек. Они также будут наблюдать за игрой и болеть.
Матч состоится 26 марта на стадионе «Заря» в 19:00. В составе ФК «Новосибирск» - ветераны новосибирского футбола, молодёжная команда, некоторые участники которой представляли наш город в Премьер-лиге и Еврокубках.