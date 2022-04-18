ХК «Сибирь» продлил контракт с гендиректором Фастовским до 2024 года

ХК «Сибирь» продлил контракт с гендиректором Фастовским до 2024 года
ХК «Сибирь» продлил контракт с гендиректором Фастовским до 2024 года
Сегодня, 17:42СпортФото: Сайт ХК "Сибирь"
Кирилл Фастовский работает на посту генерального директора «Сибири» с 2010 года.

Кирилл Фастовский работает на посту генерального директора «Сибири» с 2010 года.

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский продлил с хоккейным клубом контракт на два года. Сообщение об этом появилось в официальной группе ХК во «Вконтакте» 18 апреля.

По информации «Сибири», в должности руководителя клуба Кирилл Фастовский пробудет ещё два года – до 2024-го. Он подписал соглашение на продление контракта.

Отметим, должность гендиректора ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский занимает с 2010 года. До этого назначения он работал в ЦСКА.

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