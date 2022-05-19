Самый ярый 15-летний болельщик «ФК Новосибирск» поехал за ними на матч в Челябинск

Самый ярый 15-летний болельщик «ФК Новосибирск» поехал за ними на матч в Челябинск
Самый ярый 15-летний болельщик «ФК Новосибирск» поехал за ними на матч в Челябинск
19 мая, 13:53СпортФото: героя публикации

«ФК Новосибирск» оплатил проезд на матч единственному 15-летнему болельщику

Школьник из Новосибирска, 15-летний Илья стал единственным болельщиком «ФК Новосибирск» на матче в Челябинске. В качестве благодарности команда компенсировала мальчику проезд.

Как рассказала мама Илья, весной он искал подработку, чтобы накопить деньги на поездку в Челябинск, где проходил гостевой матч «ФК Новосибирск» 15 мая. Это был первый в его жизни выезд из города так далеко, да ещё и в одиночку.

«Самостоятельно мальчик поехал на поезде в Челябинск. Добрался хорошо. Игру он смотрел с гостевой трибуны, размахивал флагом. А после матча пошел провожать к автобусу команду. Там пообщался с ребятами, а те обещали парню компенсировать затраты на поездку, что и сделали по приезде домой», - рассказал Atas.info пресс-атташе «ФК Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.

Сам преданный 15-летний болельщик Илья признался журналисту, что настолько любит новосибирскую команду, что готов ехать за ней по пятам в любой регион. А компенсации затрат от кумиров он не ожидал.

Фото:героя публикации

«Я люблю эту команду, и я поехал за ней ради поддержки в принципиальном матче. Вообще, нас должно было ехать двое, но так получилось, что он не смог и я отправился на выезд один. Игра была в принципе нормальной, а когда проиграли 2:0 немного расстроился, однако потом это чувство быстро ушло. Футболист Максим Житнев, когда узнал, какой путь я проделал один, предложил вернуть деньги за проезд. Я этого не ожидал», - поделился юный сибиряк.

Болельщик надеется, что команда ещё может побороться за медали. За них он продолжит болеть.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы