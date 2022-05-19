Самый ярый 15-летний болельщик «ФК Новосибирск» поехал за ними на матч в Челябинск

Как рассказала мама Илья, весной он искал подработку, чтобы накопить деньги на поездку в Челябинск, где проходил гостевой матч «ФК Новосибирск» 15 мая. Это был первый в его жизни выезд из города так далеко, да ещё и в одиночку.
«Самостоятельно мальчик поехал на поезде в Челябинск. Добрался хорошо. Игру он смотрел с гостевой трибуны, размахивал флагом. А после матча пошел провожать к автобусу команду. Там пообщался с ребятами, а те обещали парню компенсировать затраты на поездку, что и сделали по приезде домой», - рассказал Atas.info пресс-атташе «ФК Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.
Сам преданный 15-летний болельщик Илья признался журналисту, что настолько любит новосибирскую команду, что готов ехать за ней по пятам в любой регион. А компенсации затрат от кумиров он не ожидал.
«Я люблю эту команду, и я поехал за ней ради поддержки в принципиальном матче. Вообще, нас должно было ехать двое, но так получилось, что он не смог и я отправился на выезд один. Игра была в принципе нормальной, а когда проиграли 2:0 немного расстроился, однако потом это чувство быстро ушло. Футболист Максим Житнев, когда узнал, какой путь я проделал один, предложил вернуть деньги за проезд. Я этого не ожидал», - поделился юный сибиряк.
Болельщик надеется, что команда ещё может побороться за медали. За них он продолжит болеть.