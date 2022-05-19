Самый ярый 15-летний болельщик «ФК Новосибирск» поехал за ними на матч в Челябинск

«Я люблю эту команду, и я поехал за ней ради поддержки в принципиальном матче. Вообще, нас должно было ехать двое, но так получилось, что он не смог и я отправился на выезд один. Игра была в принципе нормальной, а когда проиграли 2:0 немного расстроился, однако потом это чувство быстро ушло. Футболист Максим Житнев, когда узнал, какой путь я проделал один, предложил вернуть деньги за проезд. Я этого не ожидал», - поделился юный сибиряк.