Турниры по фигурному катанию проведут в новом ЛДС в Новосибирске

Турниры по фигурному катанию проведут в новом ЛДС в Новосибирске
Турниры по фигурному катанию проведут в новом ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 06:52СпортФото: сайт Правительства НСО
Благодаря возможностям арены, там могут проходить культурные и даже выставочные мероприятия.

В Новосибирске после завершения строительства ледовой арены проведут турниры по фигурному катанию. Как рассказал министр спорта по региону Сергей Ахапов в беседе с ТАСС, помимо этого в ЛДС пройдут всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия.

«На данный момент спортивная подготовка по фигурному катанию проходит в Центре зимних видов спорта, спортивной школе "Энергия" в Новосибирске и спортивной школе "Бердск". Новая ледовая арена в данном случае сможет использоваться для проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по этому виду спорта», - сообщил Сергей Ахапов.

Кроме того, ледовая арена станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Сибирь». Возможности трансформации ЛДС позволит проводить там множество разных культурных и выставочных мероприятий.

Так, Федерация хоккея России хочет провести крупный турнир по хоккею в новом ЛДС. Сейчас новосибирские власти ведут переговоры о проведении общенациональных соревнований с всероссийской федерацией волейбола. По информации властей, в них могут принимать участие и зарубежные команды.

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