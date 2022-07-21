Разорвало ногу: новосибирский турист сорвался с ледника Большой Актру

Разорвало ногу: новосибирский турист сорвался с ледника Большой Актру
Разорвало ногу: новосибирский турист сорвался с ледника Большой Актру
Вчера, 09:24СпортФото: Медиахолдинг1Mi

Турист из Новосибирска сорвался с утёса на леднике в Горном Алтае

В Горном Алтае произошел шокирующий инцидент – турист из Новосибирска упал с утеса, а его ногу распороло. Счастливчику повезло, что рядом с ним были очевидцы, которые помогли ему добраться до медиков.

Происшествие случилось при спуске с ледника Большой Актру. Новосибирец сорвался с утеса, и ему распороло ногу альпинисткой кошкой. С горы он пытался спуститься на «пятой точке».

Рядом с местом поднимались другие туристы из Новосибирска, которые и помогли пострадавшему. Раненый уже потерял много крови и тогда его довели до лагеря и передали врачам, пишет НГС.

Напомним, ранее альпинист поднялся на Эверест с флагом Новосибирской области. Вместе с другими членами экспедиции 15 мая он поднялся на вершину горы, известную как Джомолунгму.

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