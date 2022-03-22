Финансирование хоккейного клуба «Сибирь» сократили на 91 млн рублей в Новосибирске

Финансирование хоккейного клуба «Сибирь» сократили на 91 млн рублей в Новосибирске
Финансирование хоккейного клуба «Сибирь» сократили на 91 млн рублей в Новосибирске
Сегодня, 08:27СпортФото: ХК Сибирь/Вконтакте
В нескольких спортивных клубов финансовая поддержка увеличилась.

Финансирование сразу нескольких спортивных клубов урезали в Новосибирской области. К примеру, вложения в хоккейную команду «Сибирь» сократили на 91 миллион рублей. Общая сумма поддержки клуба в текущем году составит 550 миллионов рублей. Процент финансирования сократился на 25%. Об этом свидетельствуют данные в законах региона о бюджете на 2021 и 2022 годы.

Помимо этого, урезали бюджет и футбольного клуба «Новосибирск». Еще в 2021 году спортивную команду финансировали на 251 миллион рублей, а уже в 2022 году – 250 млн рублей.

Однако нашлись хоккейные клубы, в которых финансовая поддержка наоборот увеличилась. К примеру, ледовая дружина «Сибсельмаша» получит на 19,71% больше, чем в прошлом году. Общая сумма поддержки составит 90 миллионов рублей.

Финансирование вырастет и у баскетбольного клуба «Новосибирск». Поддержка составит 102,8 миллиона рублей. На 22,7% больше получит другой баскетбольный клуб – «Динамо». Сумма поддержки достигнет 81 миллион рублей. У мини-футбольного клуба «Сибиряк» бюджетная поддержка увеличится на 7,44% - до 54 миллионов рублей.

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