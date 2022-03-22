Финансирование хоккейного клуба «Сибирь» сократили на 91 млн рублей в Новосибирске

Финансирование сразу нескольких спортивных клубов урезали в Новосибирской области. К примеру, вложения в хоккейную команду «Сибирь» сократили на 91 миллион рублей. Общая сумма поддержки клуба в текущем году составит 550 миллионов рублей. Процент финансирования сократился на 25%. Об этом свидетельствуют данные в законах региона о бюджете на 2021 и 2022 годы.