Бокс Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт 23 апреля 2022: где и во сколько смотреть бой

Бокс Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт 23 апреля 2022: где и во сколько смотреть бой
Бокс Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт 23 апреля 2022: где и во сколько смотреть бой
Сегодня, 18:03СпортАлександр КондратьевФото: pixabay.com
Бой будет транслироваться на иностранных платформах и телеканалах, а насчет России пока неизвестно. Однако ясно точно, что бой начнется в 00:30 по московскому времени

Боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом состоится в ночь на 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победитель заберет чемпионский пояс WBC в тяжелом весе.

Главным событием станет то, что «король тяжеловесов» Тайсон Фьюри вернулся – он обладатель чемпионских титулов WBC и The Ring. При этом места на лондонском стадионе уже раскупили под завязку – 94 тысячи зрителей придут посмотреть на это зрелище.

Отметим, что Фьюри до сих пор остается непобежденным в своей профессиональной карьере – у него 31 победа и одна ничья. Однако его противником в этом бою будет опытнейший британский боксер Диллиан Уайт, у которого 28 побед и два поражения.

Прямая трансляция боя Тайсона Фьюри против Диллиан Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля

В мире поединок будет транслироваться телеканалами Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND и United Kingdom BT Sport. Однако в России пока непонятно, кто будет заниматься трансляцией, но известно одно, что он начнется не раньше 00:30 по московскому времени.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы