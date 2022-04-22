Бокс Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт 23 апреля 2022: где и во сколько смотреть бой

Бой будет транслироваться на иностранных платформах и телеканалах, а насчет России пока неизвестно. Однако ясно точно, что бой начнется в 00:30 по московскому времени

Боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом состоится в ночь на 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победитель заберет чемпионский пояс WBC в тяжелом весе. Главным событием станет то, что «король тяжеловесов» Тайсон Фьюри вернулся – он обладатель чемпионских титулов WBC и The Ring. При этом места на лондонском стадионе уже раскупили под завязку – 94 тысячи зрителей придут посмотреть на это зрелище. Отметим, что Фьюри до сих пор остается непобежденным в своей профессиональной карьере – у него 31 победа и одна ничья. Однако его противником в этом бою будет опытнейший британский боксер Диллиан Уайт, у которого 28 побед и два поражения. Прямая трансляция боя Тайсона Фьюри против Диллиан Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля В мире поединок будет транслироваться телеканалами Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND и United Kingdom BT Sport. Однако в России пока непонятно, кто будет заниматься трансляцией, но известно одно, что он начнется не раньше 00:30 по московскому времени.

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