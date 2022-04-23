Булава проломила потолок спортклуба в Новосибирске – мать гимнастки не готова платить

Одному из тренеров грозил суд за жестокое обращение с детьми на тренировках, а другой был принят на работу с судимостью. Однако, родители детей из Центра Евгения Подгорного вступились за тренера Максима Бонета, на которого возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми.