Булава проломила потолок спортклуба в Новосибирске – мать гимнастки не готова платить

После броска 12-летней гимнастки булава застряла в перекладине, проломив потолок на высоте 8 метров. Чтобы его достать, руководству спортклуба пришлось вызывать рабочих, за услуги которых заплатили 3.5 тысячи рублей, сообщает Сиб.фм.
Многодетная мать юной гимнастки отказалась компенсировать ущерб. Ей показалось сомнительным, что изначально сумма была названа 2 тысячи рублей, а потом сумма выросла до 3.5 тысяч. Мама девочки решила, что булаву закинули на потолок второй раз, услышав чью-то шутку. Платить женщина не стала и забрала дочь из клуба.
Директор клуба пояснила, что рабочие дважды пытались достать булаву. Первая попытка за 2 тысячи рублей не удалась. Со вторыми специалистами сторговались уже за 3.5 тысячи.
Руководитель спортцентра сообщила журналистам, что конфликты за пять месяцев занятий юной гимнастки возникали с ее мамой неоднократно. По мнению директора, женщине не понравился клуб.
Многодетная семья девочки-гимнастки получала в клубе большую скидку 20%, с них не брали деньги за индивидуальные тренировки, по словам руководителя клуба. Сейчас девочка продолжила занятия гимнастикой в спортивной школе рядом с домом.
Ранее, в новосибирском Центре подготовки спортивной гимнастики тренеров обвинили в жестоком обращении с детьми. Следственный комитет организовал проверку по факту применения насилия тренером к 12-летнему воспитаннику.
Одному из тренеров грозил суд за жестокое обращение с детьми на тренировках, а другой был принят на работу с судимостью. Однако, родители детей из Центра Евгения Подгорного вступились за тренера Максима Бонета, на которого возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми.