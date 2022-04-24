Скульптуру борца Романа Власова раскритиковали новосибирцы за непохожесть на оригинал

Новосибирцам не понравилось скульптура олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова. По мнению жителей города, бюст совсем не похож на борца.
Вечером, 23 апреля Роман Власов поделился публикацией в социальных сетях, где спортивный комплекс создал бюст самого борца.
«Неожиданно, но очень приятно. Новосибирск. Спорткомплекс Александрит», - подписал фото чемпион.
Новосибирцы скульптуру восприняли неоднозначно. Большинство комментариев содержали негативные возмущения о том, что бюст совсем не похож на Романа Власова. Некоторые отметили, что на ней изображен мужчина 60 лет.
«Вообще не похож...», «Похож, но не сильно», «Сходство с Романом 5%», «Совсем не похож, на скульптуре человек лет 60», «Скульптора по объявлению, видимо, на работу взяли», — поделились жители Новосибирска.