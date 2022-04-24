Скульптуру борца Романа Власова раскритиковали новосибирцы за непохожесть на оригинал

Скульптуру борца Романа Власова раскритиковали новосибирцы за непохожесть на оригинал
Скульптуру борца Романа Власова раскритиковали новосибирцы за непохожесть на оригинал
Сегодня, 15:41СпортФото: Роман Власов/Вконтакте
Спортивный комплекс создал скульптуру, посвященную чемпиону. Однако, некоторые новосибирцы не нашли схожесть с ее прототипом.

Новосибирцам не понравилось скульптура олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова. По мнению жителей города, бюст совсем не похож на борца.

Вечером, 23 апреля Роман Власов поделился публикацией в социальных сетях, где спортивный комплекс создал бюст самого борца.

«Неожиданно, но очень приятно. Новосибирск. Спорткомплекс Александрит», - подписал фото чемпион.

Новосибирцы скульптуру восприняли неоднозначно. Большинство комментариев содержали негативные возмущения о том, что бюст совсем не похож на Романа Власова. Некоторые отметили, что на ней изображен мужчина 60 лет.

Фото:Роман Власов/Вконтакте

«Вообще не похож...», «Похож, но не сильно», «Сходство с Романом 5%», «Совсем не похож, на скульптуре человек лет 60», «Скульптора по объявлению, видимо, на работу взяли», — поделились жители Новосибирска.

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