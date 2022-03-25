Кровь, пот и слезы: завершился турнир по ММА в Бердске под эгидой «Быть добру»

«Во первых, я бы сказал, смешанные единоборства – это очень тяжелый и мужественный спорт. Конечно, такие соревнования показывают, особенно молодому поколению, как и куда нужно стремиться. Здесь присутствуют и выдающиеся спортсмены, на которых начинающие бойцы равняются. Ну и сам турнир имеет название в честь Дня Росгвардии, который будем отмечать 28 марта. Считаю, что это направление правильное в нынешней ситуации на Украине, когда нужно наших бойцов и военных поддерживать, ведь они защищают наше отечество», - сказал Аксёненко.