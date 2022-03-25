Кровь, пот и слезы: завершился турнир по ММА в Бердске под эгидой «Быть добру»

10-й юбилейный турнир в рамках чемпионата и первенства СФО по смешанному единоборству (ММА) завершился в Бердске. Он проходил в честь Дня войск национальной гвардии и отличился своей масштабностью и охватом.
Союз смешанных единоборств Новосибирской области при поддержке бойцовской лиги «Hall of Fame» из Новосибирска приняли на себя организацию и вместили впервые в России три октагона одновременно, а также три возрастных категории бойцов, завершив мероприятие тремя профессиональными боями.
Всего турнир посетило более 1,5 тысяч зрителей и спортсменов, которые остались довольными зрелищностью боев и профессиональной организации.
Депутат Госдумы Александр Аксёненко поделился своими впечатлениями от проведенного в Новосибирске соревнования.
«Во первых, я бы сказал, смешанные единоборства – это очень тяжелый и мужественный спорт. Конечно, такие соревнования показывают, особенно молодому поколению, как и куда нужно стремиться. Здесь присутствуют и выдающиеся спортсмены, на которых начинающие бойцы равняются. Ну и сам турнир имеет название в честь Дня Росгвардии, который будем отмечать 28 марта. Считаю, что это направление правильное в нынешней ситуации на Украине, когда нужно наших бойцов и военных поддерживать, ведь они защищают наше отечество», - сказал Аксёненко.
Он считает, что таких турниров должно быть больше, а ребята должны смотреть на свои примеры, и видеть, к чему они должны тоже стремиться и расти в спортивном направлении.
Пресс-секретарь союза ММА по Новосибирской области и лиги смешанных единоборств «HoF» Александр Болсуновский тоже поделился своими эмоциями и заявил, что ему было приятно видеть радость участников.
«Было очень приятно видеть положительные эмоции участников, слышать благодарственные слова приглашенных гостей, тренеров и руководителей региональных подразделений союза ММА, которые по достоинству оценили вклад и труд людей, и не остались в стороне при оказании различной поддержки данному социально-значимому мероприятию. В дальнейшем и дальше будут проходить такие уникальные турниры в 2022 году», - сказал Болсуновский.
Один из самых молодых участников соревнования, занявший второе место, 13-летний Алексей Долгов из Барнаула рассказал, что занятое место его не расстроило, а только дало мотивацию двигаться дальше.
«Второе место дало понять, что еще не до конца все проработал. Есть какие-то ошибки и недостатки. Надо стремиться к лучшему, буду больше заниматься и уделять внимание некоторым деталям, которых сегодня не хватило. Второе место тоже хорошо, потому что уровень большой, здесь собрались сильнейшие бойцы в Сибири», - подметил Долгов.
Президент ассоциации смешанных единоборств города Красноярска Александр Суслов тоже похвалил организацию проведенного в Новосибирске турнира и сказал, что так должны делать всегда.
«Могу только хвалить. На сегодняшний день это один из топовых примеров, как нужно организовывать и встречать. Каждый раз приезжаем, как к себе домой. Большие молодцы, спортсмены довольны, как и руководители. Каждое мероприятие несет развитие за собой», - восхитился Суслов.
Самый юный чемпион данного мероприятия 14-летний Руслан из Кемерова поделился своими планами на будущее и дал совет своим сверстникам.
«В будущем хочу выйти на высокий уровень, попасть в UFC. Эти соревнования мне помогают показывать себя, чтобы другие видели и замечали меня. Мой кумир Хабиб Нурмагомедов. Занимайтесь спортом, не занимайтесь фигней – это вас приведет к хорошему», - сказал молодой спортсмен.
Президент омской РОО «Федерация СБЕ (ММА)» Андрей Терентьев поблагодарил новосибирскую федерацию по ММА за взятие на себя еще двух возрастных категорий, а также за три поставленных октагона – это произошло впервые в РФ.
«Очень хорошее мероприятие. Спасибо большое новосибирской федерации за то, что они взяли на себя еще два возраста, которые должны были пройти еще в томской области. Очень хорошо, что организаторы поставили три октагона – это было впервые в России. Организация на высшем уровне, как и судейство. Уровень спортсменов высокий, а наша задача теперь сформировать команды Сибирского федерального округа для участия на чемпионате РФ», - отметил президент омской федерации по ММА.
Чемпион мира по каратэ и многократный призер различных видов единоборств Александр Царев остался доволен тем, что организаторы турнира привлекли молодых спортсменов для участия в мероприятии – это полезно для того, чтобы они «не болтались на улице».
«Спасибо организаторам за то, что привлекают молодых ребят, чтобы они не болтались на улице, а проводили время с пользой. Я считаю, что мой боец дрался хорошо, но соперник был непростой. Все, что он делал на тренировках – он это выполнил на 10 баллов. Я не скажу, что у новосибирской школы есть преимущество, ведь у Омска тоже имеется множество титулованных бойцов», - сказал новосибирский тренер.
Выбывший из соревнования на первых этапах Рамазан Мухторов из Иркутска доказал мужской характер – он не унывает и готовится к будущим соревнованиям.
«Мало тренировался в последнее время, слишком просел. Я еще докажу в следующих боях, что я победитель. Организация турнира очень хорошая – мне понравилось, было много интересных противников. В следующий раз я постараюсь занять первое место», - выразил свое мнение Мухторов.
Президент клуба «KATRAN TEAM» Рустам Катран из Новосибирска высказал свое мнение о проведенном мероприятии, а также рассказал о своем спортсмене, который стал чемпионом мира по ММА.
«У нас впервые в Сибири стоит три клетки – это одно из улучшений нашей федерации. Все международные турниры так и проводят. Проводится все на достойном уровне. Одно новосибирский достижений спорта – это то, что спортсмен школы был первый чемпион мира из Сибири – он у нас жил, готовился, тренировался и результат конечно записан в копилку сборной СФО», - сказал Катран.
Напомним, что соревнования проводились на территории Центрального спортивного комплекса «Вега» на улице Линейная, 3в, в Бердске.