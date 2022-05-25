В Новосибирске открыли баскетбольную площадку на Михайловской набережной

В Новосибирске открыли баскетбольную площадку на Михайловской набережной
В Новосибирске открыли баскетбольную площадку на Михайловской набережной
Сегодня, 13:23СпортФото: мэрия Новосибирска
Первая профессиональная площадка для баскетбола появилась на набережной в Новосибирске. Об этом рассказали в мэрии города 24 мая.

Мэр Анатолий Локоть рассказал, что проект финансировал инвестор за 4,3 млн рублей. В скором там появятся трибуны для болельщиков.

«Инвесторы оказывают большую помощь в развитии набережной. Эта спортивная зона станет местом притяжения молодежи. В проекте соблюли все размеры 3х3. Так что можно проводить матчи уровня Олимпийских игр», - сказал на торжественном открытии глава Новосибирска.

Баскетбольная площадка будет открыта для профессионалов и любителей. Её огородили сеткой, чтобы мечи не летали по Михайловской набережной.

Также объект в 720 кв.м. оснастили щитами с кольцами и фонарями. Поиграть смогут даже обычные прохожие.

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