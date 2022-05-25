В Новосибирске открыли баскетбольную площадку на Михайловской набережной

Мэр Анатолий Локоть рассказал, что проект финансировал инвестор за 4,3 млн рублей. В скором там появятся трибуны для болельщиков.
«Инвесторы оказывают большую помощь в развитии набережной. Эта спортивная зона станет местом притяжения молодежи. В проекте соблюли все размеры 3х3. Так что можно проводить матчи уровня Олимпийских игр», - сказал на торжественном открытии глава Новосибирска.
Баскетбольная площадка будет открыта для профессионалов и любителей. Её огородили сеткой, чтобы мечи не летали по Михайловской набережной.
Также объект в 720 кв.м. оснастили щитами с кольцами и фонарями. Поиграть смогут даже обычные прохожие.