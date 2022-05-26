В Новосибирске закупят более 300 тренажеров на 27,5 млн рублей для ЛДС

В Новосибирске закупят более 300 тренажеров на 27,5 млн рублей для ЛДС
В Новосибирске закупят более 300 тренажеров на 27,5 млн рублей для ЛДС
Сегодня, 13:00СпортАлександр КондратьевФото: Правительство НСО
Власти закупят больше 300 тренажеров 48 наименований для строящейся ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске – на это уйдет 27,5 млн рублей. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на госзакупки.

Заказчиком является ГАУ НСО «Арена», а средства на выполнение контракта составляют 27 538 463 рубля. На эти деньги будут закуплены велотренажеры, гантели, олимпийские диски, скамейки, машины Смита и другие тренажеры для разных групп мышц.

Подрядчик будет обязан поставить спортивный инвентарь до 28 ноября 2022 года. При этом весь инвентарь должен быть новый, чтобы год его производства не заходил дальше 2021 года.

Стоит напомнить, что новый ЛДС планируют достроить уже к 2024 году. К сожалению, там не будет проходить в ближайшее время какие-либо мировые спортивные мероприятия, но власти планируют устроить не хуже, но для российских спортсменов.

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лдс
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