Футбольного блогера Маврина задержали после матча с новосибирской командой

Футбольного блогера Маврина задержали после матча с новосибирской командой
Футбольного блогера Маврина задержали после матча с новосибирской командой
Сегодня, 07:05СпортФото: Телеграм-канал Mavrin Live
По словам очевидцев, игрок команды «Амкал» Маврин приставал к зрителям на трибунах и вёл себя неадекватно.

В Новосибирске задержали игрока любительской команды «Амкал» Василия Маврина после матча с ФК «Новосибирск» 26 марта. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, в субботу на стадионе «Заря» состоялся товарищеский матч известных блогеров против местной футбольной команды. На игру раскупили все билеты, ожидалась самая зрелищная игра, рассказывал Atas.info пресс-атташе ФК «Новосибирска».

По словам очевидцев, после матча капитан любительской команды Маврин начал ходить по трибунам, фотографироваться со зрителями. Он игнорировал просьбы организаторов покинуть стадион.

«Сидело много детей, и он раздавал им, вроде, автографы. Был очень весел, раскачивал зал. Но это поведение не понравилось руководству клуба», - сообщила Atas.info одна из зрительниц Алёна Шепелева.

На глазах у толпы Василия Маврина заковали в наручники и увели с манежа полицейские. С их слов, за неуважительно отношение к окружающим, уточняли в ГУ МВД.

В отношении блогера-футболиста составлен протокол по статье за мелкое хулиганство. Материалы административного дела передадут в суд.

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