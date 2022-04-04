Проект обновленного метромоста представили в Новосибирске

«Концепция обновленной эстакады метромоста соответствует всем современным техническим решениям и позволяет выдержать единый архитектурный и цветовой ансамбль как с примыкающей станцией метро «Спортивная», так и с Ледовым дворцом спорта», — уточнили в пресс-службе.