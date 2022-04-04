Проект обновленного метромоста представили в Новосибирске

Проект обновленного метромоста представили в Новосибирске
Проект обновленного метромоста представили в Новосибирске
Сегодня, 06:33ТехнологииФото: «СпецТрансСтрой»
Мост будет подсвечиваться разными стильными цветами.

В Новосибирске представили проект метромоста. Об этом сообщили в пресс-службе «СпецТрансСтрой».

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло и генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов представили визуализацию варианта обновления эстакады метромоста губернатору и мэру города.

«Концепция обновленной эстакады метромоста соответствует всем современным техническим решениям и позволяет выдержать единый архитектурный и цветовой ансамбль как с примыкающей станцией метро «Спортивная», так и с Ледовым дворцом спорта», — уточнили в пресс-службе.

Так, по проекту освещение моста позволит подсвечивать эстакаду и выводить любые формы и текст на ней. Это обновление отразит стиль мегаполиса.

«В случае согласования и одобрения проекта город получит современный уникальный знаковый объект транспортной инфраструктуры. Это важный штрих к созданию столичного облика города», — сообщили в «СпецТрансСтрой».

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