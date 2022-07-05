Сайт IKEA не дает добавлять товары в корзину:сбой на распродаже 5 июля в Новосибирске

Жители Новосибирска не смогли купить товары на онлайн-распродаже в ИКЕА

Сайт IKEA не выдержал нагрузки в день начала распродажи 5 июля 2022. Читатели Atas.info рассказали, что при онлайн-шопинге возникли проблемы и заказать товар не удается возможным.

Распродажа началась в 00:00 по Москве, а в Новосибирске в 4 часа утра. По словам наших читателей, внешне сайт ИКЕА работает – там можно выбрать регион, чтобы проверить наличие товара и просматривать ассортимент. Фото: официальный сайт ИКЕА Однако при добавлении товара в корзину возникает ошибка. Также не работает и кнопка оформления. Ошибка сопровождается словами техподдержки: «К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить всё как можно быстрее», говорится в сообщении сайта ИКЕА. "Мы тут всю ночь в Икее кровать покупали, так и не купили. Сайт висит с 23.17", - рассказали читатели Atas.info. Началась последняя онлайн-распродажа ИКЕА для всех: смотрим, что осталось в каталоге Связаны ли технические неполадки с большой нагрузкой – пока не ясно. На сбои жалуются покупатели со всей страны. К тому же, у некоторых пользователей возникают проблемы с регистрацией на сайте. Код просто не приходит по номеру телефона.

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