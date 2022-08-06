Свадебная карусель появится в Новосибирске – молодожёны могут устроить фотосессии

Свадебная карусель появится в Новосибирске – молодожёны могут устроить фотосессии
Свадебная карусель появится в Новосибирске – молодожёны могут устроить фотосессии
Сегодня, 11:56ТехнологииФото: сиб.фм

На набережной в Новосибирске появится итальянская «Свадебная карусель»

На Михайловской набережной в Новосибирске установят итальянский аттракцион для молодоженов. Там можно сделать отличные фотографии и получить приятных эмоций.

«Свадебную карусель» уже начали устанавливать. Эта композиция отлично впишется в формат других аттракционов. Владельцы конструкции предполагают, что карусель станет местной достопримечательностью.

Фишка в том, что на аттракционе можно делать фотосессии. Такой формат подойдет и молодоженам, снимки которых точно попадут в рекомендации.

«Мы ещё только начали устанавливать конструкцию, а у нас уже попросились на фотосессию несколько пар молодожёнов. Надеемся, в дальнейшем объект станет местной достопримечательностью»,

рассказали Сиб.фм владельцы аттракциона.

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