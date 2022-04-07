Препарат для лечения щитовидной железы начнут производить в Новосибирске

Препарат для лечения щитовидной железы начнут производить в Новосибирске
Препарат для лечения щитовидной железы начнут производить в Новосибирске
Сегодня, 05:44ТехнологииФото: Медиахолдинг1Mi
Каждый месяц будут произведены 500 тысяч пачек препарата.

В Новосибирске запустят производство препарата для лечения щитовидной железы. Об этом проинформировали на сайте правительства региона.

Минздрав РФ зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат «L-тироксин» производства новосибирской фармацевтической компании Renewal.

Запустить производство планируется уже в течение апреля. Известно, что препарат для терапии заболеваний щитовидной железы будет выпускаться в двух дозировках − 50 мг и 100 мг.

Мощность предприятия позволит выпускать 500 тысяч упаковок ежемесячно. Наращивать объемы планируется до миллиона пачек.

Ранее в Новосибирске с аптечных полок пропали препараты для щитовидной железы. Пациенты с проблемной щитовидной железой не могли купить препараты из-за того, что из аптек исчезли лекарства с веществом «левотироксин натрия». Однако после скандала лекарства все же завезли.

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