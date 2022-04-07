Препарат для лечения щитовидной железы начнут производить в Новосибирске

Ранее в Новосибирске с аптечных полок пропали препараты для щитовидной железы. Пациенты с проблемной щитовидной железой не могли купить препараты из-за того, что из аптек исчезли лекарства с веществом «левотироксин натрия». Однако после скандала лекарства все же завезли.