Препарат для лечения щитовидной железы начнут производить в Новосибирске

В Новосибирске запустят производство препарата для лечения щитовидной железы. Об этом проинформировали на сайте правительства региона.
Минздрав РФ зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат «L-тироксин» производства новосибирской фармацевтической компании Renewal.
Запустить производство планируется уже в течение апреля. Известно, что препарат для терапии заболеваний щитовидной железы будет выпускаться в двух дозировках − 50 мг и 100 мг.
Мощность предприятия позволит выпускать 500 тысяч упаковок ежемесячно. Наращивать объемы планируется до миллиона пачек.
Ранее в Новосибирске с аптечных полок пропали препараты для щитовидной железы. Пациенты с проблемной щитовидной железой не могли купить препараты из-за того, что из аптек исчезли лекарства с веществом «левотироксин натрия». Однако после скандала лекарства все же завезли.